برزبين تبني ملعبا جديدا لاستضافة أولمبياد 2032

أعلن ديفيد كريسافولي رئيس وزراء ولاية كوينزلاند عن بناء ملعب أولمبي جديد في‭ ‬ حديقة بوسط مدينة برزبين من أجل استضافة مراسم ومنافسات دورة الألعاب الأولمبية 2032، وذلك أثناء كشفه اليوم الثلاثاء عن خطة الموقع الثالث للألعاب.

وقال كريسافولي إنه سيتم بناء مركز وطني جديد للرياضات المائية بسعة 25 ألف مقعد في منتزه فيكتوريا أيضا، كما سيتم بناء ملعب آخر بسعة 20 ألف مقعد في برزبين شوجراوندز.

وكانت قضية ملاعب الأولمبياد موضع جدل سياسي كبير منذ منح برزبين حق استضافة الألعاب في عام 2021، وقال كريسافولي إنه يأمل أن يتمكن المنظمون الآن أخيرا من البدء في بناء وتجديد الملاعب المختلفة.

وقال كريسافولي من برزبين "أخيرا، لدى كوينزلاند خطة. حان الوقت للبدء بها. سنفعل ذلك".