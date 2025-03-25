بلاتر وبلاتيني يترقبان مصيرهما في قضية الفساد

سيمثل سيب بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» سابقاً، والأسطورة الفرنسية ميشيل بلاتيني أمام محكمة سويسرية، اليوم، لسماع ما إذا كانت القضية التي أنهت مسيرتيهما مع الرياضة ستنتهي بتبرئتهما أو إدانتهما بالفساد.

وسيظهر الثنائي أمام غرفة الاستئناف الاستثنائية بالمحكمة الجنائية السويسرية بعد عامين ونصف عام من تبرئتهما من تهمة الاحتيال.

وتتعلق القضية بمدفوعات بقيمة مليوني فرنك سويسري «2.27 مليون دولار» وافق عليها بلاتر لبلاتيني القائد والمدرب السابق للمنتخب الفرنسي في عام 2011.

وأوقف «فيفا» بلاتر وبلاتيني عن ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم في عام 2015، بسبب انتهاك ميثاق أخلاقيات المنظمة الدولية، في البداية لمدة ثماني سنوات، ورغم أن إيقافهما تقلص لاحقاً إلا أنه أنهى مسيرتهما كمسؤولين كبار في كرة القدم.