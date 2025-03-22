ترامب: فورمان كان صاحب أقوى لكمة في تاريخ الملاكمة

شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نعي الملاكم السابق في منافسات الوزن الثقيل، الأمريكي جورج فورمان، الذي توفي عن عمر 76 عاما.

أشاد ترامب بالملاكم الراحل قائلا "لقد كان إنسانا رائعا، وشخصية عظيمة".

وأضاف الرئيس الأمريكي في منشور عبر شبكة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال "يا له من مقاتل عظيم".

وأضاف "بلا شك، كان فورمان صاحب أقوى لكمة في تاريخ الملاكمة، تسقط أي ملاكم أرضا باستثناء محمد علي".

وتابع دونالد ترامب "لقد كان إنسانا رائعا، وشخصية عظيمة، وكنت أعرفه جيدا، وسنفتقده كثيرا، وأقدم خالص التعازي لأسرته وعائلته".

من جانبه قال إيرفين ماجيك جونسون نجم السلة الأمريكي الفائز بلقب دوري المحترفين 5 مرات مع لوس أنجليس ليكرز "كنت مسرورا بالتعرف على فورمان ليس كملاكم فقط ولكن على المستوى الإنساني".

وأضاف جونسون عبر حسابه على منصة إكس "حزنت كثيرا لسماع خبر وفاة جورج فورمان، أحد أبطالي في الملاكمة".

وأشار ماجيك "لقد حضرت العديد من مباريات فورمان وتتويجاته بالألقاب، لقد كان فنانا في الضربات القاضية".

وأتم نجم السلة الأمريكي رسالته "وبعد اعتزاله، بات فورمان رجل أعمال ناجح، لقد اشتريت واحدة من أولى شوايات فورمان، وسأدعو أنا وزوجتي لعائلته لتتجاوز هذه اللحظات العصيبة".





