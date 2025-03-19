سلطان بن حمدان يشهد ختامي سباقات الهجن العربية الأصيلة «الوثبة 2025»

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اختتمت مساء أمس، فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «الوثبة 2025».

وأقيم المهرجان الختامي على سيف صاحب السمو رئيس الدولة، الذي نظمه اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، لفئة الحقايق، على مدار 4 أيام، بمشاركة ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، وجمهور غفير من محبي وعشاق رياضة الهجن، منافسات اليوم الرابع والأخير الذي شهد إقامة 12 شوطاً للحقايق الإنتاج لمسافة 4 كلم بالميدان الجنوبي بعاصمة الميادين الوثبة في العاصمة أبوظبي.

وكسبت «الشادن» لسيف علي العامري كأس الحقايق الأبكار الإنتاج بعد أن قطعت مراحل السباق في 5:47:26 دقائق. وفي الشوط الثاني فاز «رايق» لسلطان علي الكتبي بشداد الجعدان الإنتاج محققاً الناموس والمركز الأول بزمن بلغ 5:43:55 دقائق.

وأسفرت نتائج بقية الأشواط عن فوز «نوف» لعبد الله سهيل العامري بالشوط الثالث في 5:51:36 دقائق، الشوط الرابع «بارق» لسلطان جريو المنصوري بتوقيت بلغ 5:50:48 دقائق، الشوط الخامس «وضوح» لمطر سيف الهاجري في 5:54:69 دقائق، الشوط السادس «خيال» لسعد سعود الـ شافي في 5:53:69 دقائق، الشوط السابع «حامي» لعلي راشد الكتبي بزمن قدره 5:49:06 دقائق.

الشوط الثامن «العبارة» لسعد سعود الـ شافي في 5:54:37 دقائق، الشوط التاسع «علاج» لحمد سالم الدرعي في 5:51:27 دقائق، الشوط العاشر «لاضي» لحمد سهيل العامري بتوقيت قدره 5:51:43 دقائق، الشوط الحادي عشر «فخر» لأحمد الحزمي العامري بتوقيت قدره 5:48:26 دقائق.

وفي آخر أشواط المهرجان كان الموعد مع «متعو» لعلي محمد الوهيبي بزمن قدره 5:51:54 دقائق. وفي الختام توج الفائزين بالرموز، عبد الله مبارك المهيري، مدير عام اتحاد الإمارات لسباقات الهجن.