1500 مشارك في بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن تفاصيل فعاليات النسخة الخامسة من بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية، التي ستُقام بعد غد الخميس، من 14 إلى 17 أغسطس، في نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة الجداف، مبينة أن عدد المسجلين في البطولة هذا العام تجاوز 1500 لاعب من مختلف الجنسيات، إلى جانب مشاركات خارجية، فيما تبلغ قيمة الجوائز المالية 200 ألف درهم.

وحول البطولة، أكد الرائد عبدالله الشحي أن تنظيم البطولة يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تنظيم الفعاليات التي تعزز الوعي المجتمعي، خاصة في المجال الرقمي والتقني، وذلك ضمن التوجه الاستراتيجي الهادف إلى تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع، موضحاً أنه نظراً للإقبال الكبير على هذا النوع من الألعاب من قبل الشباب على مستوى العالم، فإن شرطة دبي تحرص على رفع نسبة الوعي المجتمعي بشأن اللعب المتوازن والحذر في التعامل مع الغرباء، والتوعية بالجرائم الإلكترونية التي قد تتم عبر هذه الألعاب.

وأضاف أن الهدف من البطولة أيضاً هو خفض ومكافحة الجرائم الواقعة في الألعاب الإلكترونية، والتوعية بجرائم الاحتيال الإلكتروني والابتزاز الإلكتروني، إلى جانب رفع نسبة الوعي بالخدمات الشرطية المرتبطة بالحد من الجرائم الإلكترونية، مثل منصة «Ecrime» الخاصة باستقبال بلاغات الجرائم الإلكترونية، ومنصة التوعية الإلكترونية الهادفة إلى نشر الوعي بالجرائم الإلكترونية، والتي يمكن الوصول إليها عبر الرابط التالي:

https://ecrimehub.gov.ae/ar. وأوضح أن منصة «Ecrime» استقبلت منذ إطلاقها أكثر من 350 ألف بلاغ من مختلف شرائح المجتمع، من بينهم أطفال، وخلال العام الماضي فقط، تلقت المنصة أكثر من 956 بلاغاً من أطفال، كان أصغرهم طفلاً يبلغ من العمر 9 سنوات، لافتاً إلى أن البلاغات تنوعت بين جرائم إلكترونية ومحاولات الاحتيال والتعامل مع الغرباء.

وتابع أن الهدف من البطولة أيضاً هو الحث على المحافظة على الصحة العامة والعقلية لمستخدمي هذا النوع من الألعاب عبر الاعتدال في ممارستها، إلى جانب التوعية بأهمية المحافظة على الخصوصية وعدم مشاركة المعلومات والبيانات والصور مع الغرباء من خلال المحادثات التي تتم عبر بعض الألعاب، وتعزيز الوعي بالتعاملات المالية الإلكترونية والجرائم التي يمكن أن ترتبط بها.

تعزيز الوعي

من جانبه، أكد راشد محمد عبدالله حرص مجلس دبي الرياضي على المشاركة في فعاليات النسخة الخامسة من بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية في إطار الشراكة المستمرة في تنفيذ المنافسات الرياضية التي تستهدف جيل الشباب، مشيداً بهدف البطولة في تعزيز وعي الشباب بالجرائم الإلكترونية وحماية المجتمع من مخاطرها.

أما منى الفلاسي، فتطرقت إلى مشاركة دائرة الاقتصاد والسياحة في فعاليات النسخة الخامسة من بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية، مستعرضة في الوقت ذاته دور الدائرة في دعم الألعاب الإلكترونية من خلال مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، ومن خلال دعم هذا النوع من الرياضات الهامة التي باتت مجالاً اقتصادياً مهماً، مبينة أن الشرق الأوسط يُعد من أكثر الاقتصادات التي تشهد نمواً في هذا القطاع، وسيسهم سوقه مستقبلاً في خلق فرص عمل واستثمارات.

تجربة

من جانبها، استعرضت اللاعبة شما المنصوري تجربتها في الدخول إلى مجال الألعاب الإلكترونية ودعم وتشجيع عائلتها لها لخوض المنافسات، مشجعة الفتيات على خوض التجربة والتعرف على العالم الرقمي المهم في مجال منافسات الألعاب الإلكترونية، والتعرف على المواهب والمنافسات المحلية والعالمية.

كما تحدثت كل من اللاعبة د. ارشي فرغت، واللاعبة ليدي ليليث عن أهمية بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية في استقطاب الموهوبين والمحترفين إلى جانب دورها في نشر الوعي في هذا القطاع الحيوي.

الجدير ذكره أن باب التسجيل في البطولة لا يزال مفتوحاً، ويستهدف الفئة العمرية من 10 إلى 35 عاماً، من الذكور والإناث.