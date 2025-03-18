«قديحة» تظفر بكأس الحقايق الأبكار في ختامي «الوثبة للهجن»

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصلت، أمس، فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة 2025.

والذي يقام على سيف صاحب السمو رئيس الدولة، وينظمه اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، لفئة الحقايق، على مدار 4 أيام، بمشاركة ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، وجمهور غفير من محبي وعشاق رياضة الهجن، منافسات اليوم الثالث، الذي شهد إقامة 18 شوطاً لمسافة 4 كلم بالميدان الجنوبي بعاصمة الميادين الوثبة بالعاصمة أبوظبي.

ونجحت «قديحة» في إهداء مالكها عبد الله جابر حمد جابر الحنزاب، ناموس الشوط الرئيس الأول للأبكار المفتوح، وحصدت كأس الشوط، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها مليون ونصف المليون درهم، بعد أن قطعت مسافة الشوط في زمن قدره 5.48.72 دقائق.

وحلق «ملبي» لسالم راشد سالم بالحبالة الكتبي، ببندقية الحقايق الجعدان المفتوح في الشوط الرئيس الثاني، مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 5.48.99 دقائق. وفيما تبقى من الأشواط في منافسات الحقايق، كسبت «الظاهرة» لمالكها علي جبار علي المري، بالشوط الثالث للأبكار، مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 5:51:24 دقائق.

وتفوق «شقران» لمالكه علي عبد الهادي سعيد البريدي، على منافسيه في الشوط الرابع للحقايق الجعدان، وقطع مسافة الشوط في 5:49:20 دقائق، أما في الشوط الخامس للأبكار، طارت «بلشة» لمالكها أحمد محمد يزرب العامري، بتوقيت 5:48:17 دقائق.

وبسطت «عالية» لمالكها سعد محمد حمد المري، سيطرتها على منافساتها، ونالت ناموس الشوط السادس، بتوقيت 5:51:06 دقائق، ونجح «عجيب» لمالكه بدر سلطان محمد الغيلاني بلقب الشوط السابع، بتوقيت قدره 5:46:75 دقائق.

بينما استطاع «شواهين» إهداء مالكه سعد محمد حمد المري ناموس الشوط الثامن، والنقطة الثانية، بتوقيت وقدره 5:47:15 دقائق.

نجحت «هدبة» في إهداء مالكها سالم راشد سالم بالحبالة الكتبي، الناموس الثاني، وفازت بالشوط التاسع، بعد أن وصلت إلى خط النهاية في 5:49:48 دقائق، وفي العاشر، فاز «والم» لمالكه حليل راشد علي الشامسي، بالمركز الأول، بعد أن وصل إلى خط النهاية في 5:47:55 دقائق.

وفي الختام، توج الفائزين بالرموز، عبد الله مبارك المهيري مدير عام اتحاد الإمارات لسباقات الهجن.

ويسدل الستار، اليوم الثلاثاء، على ختامي الوثبة في فئة الحقايق، ويشهد اليوم الأخير إقامة 12 شوطاً للحقايق الإنتاج، من ضمنها رمزان في الشوط الأول على كأس الحقايق الأبكار الإنتاج، والجائزة مليون ونصف المليون درهم، بينما يحصل الفائز على الشوط الثاني للقعدان الإنتاج على شداد ومليون درهم.