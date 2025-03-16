ختام مميز لبطولة المرحوم عبيد مسعود الرمضانية بالفجيرة

اختُتمت بشاطئ الفجيرة بطولة المرحوم عبيد مسعود الرمضانية الثالثة لكرة القدم، والتي أقيمت على الملاعب الرملية بمشاركة 120 لاعبًا من الموهوبين، تم توزيعهم إلى مجموعتين: الأولى لفئة مرحلة الأشبال من عمر 8 إلى 10 سنوات، إلى جانب مرحلة الناشئين من عمر 11 إلى 13 سنة.

وضمن فئة الأشبال، جاء فريق الفجيرة (أ) في المركز الأول ليتوج بالكأس والميداليات الذهبية، يليه فريق شتيوي الذي نال الفضية، بينما حصل فريق الفجيرة (ب) على الميداليات البرونزية.

أما على مستوى فرق الناشئين، فقد انتزع فريق شتيوي المركز الأول، وجاء فريق الشعلة في المركز الثاني، بينما حل فريق المنطقة الحرة في المركز الثالث.

وشهد اليوم الختامي حضور عدد من الشخصيات القيادية ورجال الأعمال بالفجيرة، يتقدمهم الدكتور سليمان الجاسم مدير جامعة الفجيرة، وشريف حبيب العوضي مدير هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، إلى جانب عدد من رجال الأعمال في الفجيرة، على رأسهم خليفة خميس مطر الكعبي ومحمد علي الملا. كما تم تكريم الرعاة وحكام البطولة في ختام الحفل من قبل اللجنة المنظمة للبطولة الرمضانية.

بدوره، هنأ خليفة مسعود، مدير البطولة، الفرق الفائزة بالألقاب، مشيرًا إلى أن مباريات اليوم الختامي الثلاث أقيمت وسط حضور جماهيري غفير، لافتًا إلى أن دور الراحل عبيد مسعود أفرز مواهب سيتم الاعتماد عليها مستقبلاً، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات.

ووجّه مسعود الشكر للحضور والشخصيات البارزة التي شرفت اليوم الختامي للبطولة، مشيرًا إلى أن النسخة الرابعة من البطولة، التي ستقام العام المقبل، سيتم خلالها التفكير في توسيع قاعدة المشاركة، عبر ضم فرق من الرجال، لتكون إضافة حقيقية لفرق الناشئين والأشبال.