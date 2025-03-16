سلطان بن حمدان يشهد منافسات الحقايق في ختامي الوثبة للهجن

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، انطلقت أمس، بميدان الهجن بالوثبة في أبوظبي، فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، الذي ينظمه اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، على مدار 4 أيام، لفئة الحقايق، بمشاركة ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد انطلاقة ختامي الوثبة 2025، معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، رئيس اللجنة المنظمة، التي أقيمت في الميدان الجنوبي لسن الحقايق لهجن أبناء القبائل، لمسافة 4 كلم، إذ شهد اليوم الأول إقامة 20 شوطاً.

وجاءت انطلاقة المهرجان قوية في ظل المنافسة الشديدة من المطايا المشاركة من أجل حصد الناموس والجوائز المالية القيمة التي خصصتها اللجنة العليا المنظمة للحدث التراثي. وفازت «سمحة» لهادي راشد المقرح المري بناموس أول أشواط ختامي الوثبة 2025 المخصص للحقايق الأبكار بعد أن قطعت مسافة الشوط في 5:49:80 دقيقة، وحصدت الجائزة المالية وقدرها 150 ألف درهم.

بينما انتزع «السايح» لعبد الله حمد بن نهيان العامري لقب وناموس الشوط الثاني في منافسات الحقايق والمخصص للجعدان، حيث قطع مسافة الشوط في زمن قدره 5:51:77 دقيقة.

وشهد الشوط الثالث فوز «ترف» لعبد الله علي راشد المري بالمركز الأول محققة زمناً قدره 5:52:52 دقيقة، فيما أحرز «الهبوب» المملوك لسعيد سالم حمد الجديلي ناموس الشو ط الرابع للحقايق الجعدان مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 5:53:33 دقيقة.

وأهدت «أمجاد» مالكها سالم ناصر فهيد المكسور ناموس الشوط الخامس محققة زمناً قدره 5:52:23 دقيقة، فيما ذهب لقب الشوط السادس لـ «عوايد» المملوكة للشعار القوي باسم عبدالله حمد بن نهيان العامري بزمن قدره 5:51:89 دقيقة.

وسجل شعار حمد حران حمد بن حميدان أول أشواطه في منافسات اليوم الأول وحصد لقب الشوط السابع عن طريق «الدنقلاوي» الذي نجح في تحقيق توقيت زمني قدره 5:49:89 دقيقة، بينما ذهب ناموس الشوط الثامن لـ «زاخر» لمحمد بخيت حميدي المقارح التي تجاوزت خط النهاية في المركز الأول بتوقيت 5:49:81 دقيقة، أما الشوط التاسع فكان من نصيب «مبروكة» لسعيد علي عبيد بالرشيد الكتبي بعدما سجلت توقيتاً زمنياً قدره 5:50:54 دقيقة، بينما فاز بالشوط العاشر «سياف» لناصر مبارك القصيلي المنصوري.

وتتواصل منافسات سن الحقايق لهجن أبناء القبائل، اليوم، في الميدان الجنوبي بإقامة 18 شوطاً، والذي خصصته اللجنة المنظمة لفئة الإنتاج، حيث تركض المطايا المشاركة في أشواط الأبكار والجعدان الإنتاج لحصد جوائز مالية قيمة.

بينما تتركز الأنظار على يومي غداً الاثنين وبعد غد الثلاثاء مع إقامة أشواط الرموز، والتي سيحضر من خلالها التنافس على 20 شوطاً والبداية مع الحقايق الأبكار المفتوح والجائزة كأس ومليون ونصف المليون درهم، وفي الشوط الثاني للحقايق الجعدان المفتوح يحصل صاحب المركز الأول على بندقية ومليون درهم، وفي اليوم الرابع والأخير سيشهد المهرجان 12 شوطاً للإنتاج والمنتجين والانطلاقة من كأس الحقايق الأبكار الإنتاج والجائزة كأس ومليون ونصف المليون درهم، بينما يحصل الفائز بالشوط الثاني على شداد ومليون درهم.