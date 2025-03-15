«الساحل الشرقي» يتوج ببطولة سلطان بن سعيد الرمضانية لكرة الطائرة



توج الشيخ سلطان بن سعيد بن صقر القاسمي الفائزين بألقاب بطولة كلباء الرمضانية التي أقيمت تحت رعايته وذلك بالصالة الرياضية بنادي كلباء؛ وشارك في البطولة 96 لاعباً مثلوا 8 فرق، وتميزت المنافسات بالندية والإثارة، وتمكن فريق مؤسسة الساحل الشرقي للعقارات من الحصول على اللقب بعد فوزه على فريق كلباء (ب) بثلاثة أشواط نظيفة، ليحصد كأس البطولة والميداليات الذهبية والجائزة النقدية، بينما حصل الوصيف على الميداليات الفضية والجائزة المالية، وشهد المباراة الختامية راشد سعيد بن فريش الكندي رئيس مجلس إدارة نادي كلباء الرياضي وسالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات المجتمعية والرياضية في مجلس الشارقة الرياضي إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة والقيادات الرياضية.

وتم خلال الحفل تكريم عدد من اللاعبين البارزين الذين تألقوا خلال البطولة، حيث جاءت الجوائز على النحو الآتي، أفضل إداري الكابتن أحمد البارون، أفضل مدرب الكابتن محمد صقر، وأفضل معد أحمد الجابري، وأفضل لاعب في البطولة محمد جاي، وأفضل ضارب محمد عثمان (نادي كلباء)، وأفضل مرسل سعيد عبيد وأفضل سنتر لوك عبدالله البلوشي، وأفضل لاعب في مركز 2 ماجد الشبلي.

وأشاد راشد الكندي بالمستوى المميز للبطولة، مؤكداً أن هذه المنافسات تعكس التطور الكبير في مستوى اللاعبين، مما يساهم في نشر اللعبة واستقطاب المزيد من المواهب الرياضية في مدينة كلباء. موجهاً شكره للشيخ سلطان بن سعيد بن صقر القاسمي على دعمه المستمر ورعايته للبطولة، مشيداً بدور مجلس الشارقة الرياضي في دعم الأندية، مما يعزز من فرص التطوير الرياضي والإداري، ولفت إلى أن تنظيم البطولة يأتي في إطار استراتيجية نادي كلباء، تماشياً مع رؤية مجلس الشارقة الرياضي لتطوير الرياضة ودعم مختلف الألعاب.