2.24 مليون دولار لمنتخب الهند بعد فوزه بـ«كأس الكريكيت» في دبي

بعد أن توّج المنتخب الهندي ببطولة كأس الأبطال للكريكيت 2025؛ أقوى وأهم بطولات الكريكيت على مستوى العالم، في دبي يوم الأحد الماضي، بالفوز على منتخب نيوزيلندا في النهائي الذي أطلق عليه «النهائي الحلم»، نال الفائز باللقب 2.24 مليون دولار جائزة البطل بعد توزيع المجلس الدولي للكريكيت الجوائز المالية للبطولة.

وتألقت دبي في استضافة المباراة التي أقيمت على استاد دبي الدولي وتابعها مئات الملايين حول العالم، إذ كان المجلس الدولي للكريكيت قد اختار دبي لاستضافة كأس الأبطال إلى جانب باكستان، لما تتمتع به «دانة الدنيا» من إمكانات وخبرات في تنظيم كبرى الأحداث الرياضية العالمية، وذلك بعد نجاح المجلس في إعادة تنظيم البطولة من جديد بعد توقف دائم 8 سنوات، حيث شهد هذا العام مشاركة 8 منتخبات تمثل قمة العالم في اللعبة، هي: باكستان، الهند، أستراليا، نيوزيلندا، سريلانكا، جنوب أفريقيا، بنغلاديش، وأفغانستان.

وبلغ إجمالي جوائز كأس الأبطال 6.9 ملايين دولار، إذ حصل البطل على 2.24 مليون دولار إلى جانب الكأس، وحصل المنتخب النيوزيلندي الوصيف على 1.12 مليون دولار، بينما حصل منتخبا أستراليا وجنوب أفريقيا اللذان خسرا في نصف النهائي على 560 ألف دولار لكل منهما.

وبلغت قيمة الفوز في كل مباراة في المجموعات 34 ألف دولار، فيما تحصل الفريقان اللذان احتلا المركزين الخامس والسادس على 350 ألف دولار لكل منها، أما السابع والثامن فحصلا على 140 ألف دولار لكل فريق.