تتويج أبطال الدراجات في «رمضانية عجمان»

توج الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، الفائزين في سباق الدراجات الهوائية ضد الساعة لمسافة 6 كلم، والذي أقيم مساء أمس بمضمار الصفيا للدراجات الهوائية، ضمن فعاليات النسخة الخامسة للدورة الرياضية لحكومة عجمان، التي تنظمها دائرة الموارد البشرية، بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي. وأحرز المتسابق عبد الله جاسم لقب الفردي العام للرجال، وحل راشد البلوشي ثانياً، وتبعه السيد أبو لواش في المركز الثالث.

وفازت اكفيل جيدرايتي بالمركز الأول في فئة المجموع العام سيدات، تبعتها مادي بلاك في المركز الثاني، ومارين بابينيا في المركز الثالث.

وفي فئة الدوائر الحكومية، فاز عبد العزيز صالح بالمركز الأول، ونال خالد بانشي المركز الثاني، تبعه أحمد النقبي في المركز الثالث.

وحصد محمد المطيوعي المركز الأول من فئة المواطنين، يليه جابر المنصوري ثانياً، وهلال الحربي في المركز الثالث، وفازت صفية الصايغ بالمركز الأول فئة المواطنات، وحلت غاية المحرزي في المركز الثاني، ومروة سلمان في المركز الثالث.

وفي فئة أصحاب الهمم، نال أحمد البدواوي المركز الأول، وجاء عبد الله البلوشي ثانياً، تلاه سالم الجنيبي في المركز الثالث، أما فئة الفرق، فقد فاز ديفيشنال تيم بالمركز الأول، وحل اندورانس تيم في المركز الثاني، تبعه فريق ربدان سايكلنج تيم في المركز الثالث.

واختتمت أول من أمس مباريات الدور الأول من مسابقة كرة القدم في ملعب مركز كواترو الرياضي، بعدما حسمت 8 فرق تأهلها إلى الدور ربع النهائي، الذي ستقام مبارياته اليوم وغداً.

وانضم فريق الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان إلى ركب المتأهلين، كثاني أفضل فريق ثالث، بانتصاره الثمين على جامعة عجمان بنتيجة 3 - 1، وفاز تياجو سانشيز من الدفاع المدني عجمان بجائزة نجم المباراة.

وحسم هيئة النقل، حامل اللقب، صدارة المجموعة الأولى، بتفوقه على حساب دائرة الميناء والجمارك بنتيجة 5 - 2، ليرتفع برصيده إلى 7 نقاط، فيما تراجع الجمارك للمركز الثاني برصيد 6 نقاط، وحصل سامويل ملام من هيئة النقل على نجومية المباراة.

وفي المباراة الثالثة، اكتسح فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية فريق دائرة المالية بنتيجة 7 - 2، ولكن هذا الفوز لم يكن كافياً للتأهل للدور القادم، ونال غنيم محمد أحمد من الهوية والجنسية نجومية المباراة.