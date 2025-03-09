4 أبطال في «كروس فيت» بـ «دورة حكومة عجمان»



اختتمت بنجاح في ملعب مركز كواترو الرياضي النسخة الأولى من بطولة كروس فيت ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي.

حضر اليوم الختامي الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، إلى جانب أحمد الرئيسي رئيس اللجنة المنظمة العليا، وعبد العزيز عبد الله مدير البطولة، وتضمنت منافسات البطولة مجموعة من التحديات الرياضية المتنوعة والتي جرت على المستوى الجماعي على مدار يومين، بتواجد 3 لاعبين في كل فريق، وبمشاركة 200 مشارك ومشاركة في جميع الفئات.

وتوج فريق أليوث بطلاً لفئة الماستر +35 رجال، وحل فريق كروس فيت العين ثانيا فيما نال سترونج جورج بيرفورمانس المركز الثالث.

وفي فئة المؤسسات ظفر فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي بالمركز الأول، وجاء الدفاع المدني عجمان في المركز الثاني، فيما حل فريق الوثبة ثالثاً، وفاز فريق كروس فيت العين بالمركز الأول في فئة المحترفين، وجاء فريق سيلت أفريكانس ثانيا، وحل تيم واي بي جي في المركز الثالث.

وفي الفئة المفتوحة سيدات توج فريق ديزيرت ستورم ليديز بالمركز الأول، ونال ديزيرت ستورم ووريرس المركز الثاني، فيما تواجد سليبلس في المركز الثالث.

مسابقة كرة القدم

وتختتم مساء غداً الاثنين مباريات الدور الأول من مسابقة كرة القدم بثلاث مباريات مصيرية، إذ يلتقي في المباراة الأولى فريق دائرة المالية وفريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في التاسعة والنصف مساء في لقاء البحث عن الفوز الأول في المجموعة والتأهل عبر أفضل الثوالث.

ويلعب في المباراة الثانية في العاشرة والنصف فريق الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان «نقطة واحدة» مع فريق جامعة عجمان بلا رصيد من النقاط، في حين يصطدم في الثالثة والتي تقام في الحادية عشرة والنصف فريق دائرة الميناء والجمارك متصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بفريق هيئة النقل حامل اللقب «4 نقاط» بهدف حسم الصدارة.

سباق الدراجات الهوائية

وينطلق مساء غداً الإثنين ايضاً سباق الدراجات الهوائية ضد الساعة بمشاركة مفتوحة لجميع أفراد المجتمع وموظفي الدوائر الحكومية من الرجال والسيدات من مختلف الجنسيات والأعمار.

وتقام منافسات السباق في مضمار الصفيا للدراجات الهوائية وتمتد لمسافة 6 كلم حيث تم تخصيص جوائز مالية لأول ثلاثة فائزين إماراتيين في المجموع العام رجال وأول ثلاثة فائزين من الدوائر الحكومية والأوائل الثلاثة من أصحاب الهمم، بالإضافة إلى أول ثلاث إماراتيات في المجموع العام سيدات.

البادل تنس

من جانبٍ آخر تنطلق مساء غداً الإثنين في ملاعب مركز عجمان الإبداعي بمنطقة مشيرف المراحل التمهيدية لبطولة البادل تنس والتي تغطي فئتين، فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية والتي يُسمح فيها لكل دائرة بإشراك أكثر من فريق بعدد 4 لاعبين لكل فريق، بالإضافة إلى فئة الأفراد والشركات.