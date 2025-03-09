افتتاح بطولة سلطان بن سعيد للكرة الطائرة الرمضانية بنادي كلباء



افتتحت بطولة الشيخ سلطان بن سعيد بن صقر القاسمي للكرة الطائرة الرمضانية، بصالة نادي كلباء الرياضي، بحضور عبدالملك جاني، نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وراشد سعيد بن فريش الكندي، رئيس مجلس إدارة النادي، والدكتور ياسر عمر الدوخي، مدير إدارة الفعاليات المجتمعية والرياضية بمجلس الشارقة الرياضي، إلى جانب عدد من ممثلي الأندية والدوائر الحكومية والمؤسسات المحلية.

شهد حفل الافتتاح تكريم عدد من الرياضيين الذين حققوا إنجازات متميزة، حيث كُرِّم لاعب نادي كلباء للكاراتيه إياد عبدالحميد لحصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه للشباب، وهي أول ميدالية ذهبية في تاريخ النادي ودولة الإمارات في هذه البطولة.

كما كُرِّم أبطال فريق الكاراتيه الفائزين ببطولتي آسيا وكأس العرب، إضافة إلى اللاعب فهد حنيف شامبية، بطل كأس العرب للتايكواندو، إلى جانب تكريم لاعبي الفريق المتوجين ببطولتي آسيا وكأس العرب للتايكواندو، وكذلك الأجهزة الفنية والإدارية تقديراً لجهودهم في تحقيق هذه الإنجازات.

وتضم البطولة ثمانية فرق، ومن بينها كلباء «أ» وكلباء «ب»، إضافة إلى فرق مؤسسة الساحل الشرقي، والجالية الهندية، والملك، وبحر «أ» وبحر «ب»، وشباب وادي النيل. وقد وُزِّعت الفرق على مجموعتين، مع رصد جوائز قيمة لأصحاب المراكز الأولى، إضافة إلى جوائز خاصة للجمهور.

وفي أولى مباريات البطولة، حقق فريق كلباء «ب» الفوز على مؤسسة الساحل الشرقي بثلاثة أشواط من دون مقابل شوط، بينما انتهت المباراة الثانية بفوز فريق بحر «أ» على الجالية الهندية بثلاثة أشواط من دون مقابل.

من جهته، أشاد راشد الكندي، رئيس مجلس إدارة نادي كلباء، بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة لإنجاح البطولة، معرباً عن شكره للشيخ سعيد بن صقر القاسمي، رئيس نادي كلباء، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس النادي، على دعمهما المتواصل ورعايتهما الكريمة وتوجيهاتهما المستمرة لمجلس الإدارة واهتمامهما بتطوير مستوى اللاعبين. وأعرب عن امتنانه لمجلس الشارقة الرياضي لدعمه المتواصل للأندية في الإمارة، كما وجه شكره إلى الشيخ سلطان بن سعيد بن صقر القاسمي لرعايته البطولة، ما كان لها أثر كبير في نجاحها.