هيئة النقل بطل الألعاب الشعبية في دورة عجمان



توج فريق هيئة النقل بطلاً لبطولة الألعاب الشعبية للدوائر الحكومية والمؤسسات 2025 ضمن فعاليات الدورة الرياضية لحكومة عجمان بنسختها الخامسة، التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، حضر النهائي وتوج الفائزين ثاني عبيد المطروشي، حمد بن حمدان المطروشي رئيس مجلس إدارة جمعية عجمان للفنون الشعبية والمسرح سابقاً.

وتضمنت البطولة التي أقيمت في مركز عجمان الإبداعي 5 ألعاب شعبية جرى التنافس فيها بين 6 فرق في مرحلة التصفيات، وهي ألعاب الشاع، الكرابي، شد الحبل، الميت والخيشة التي شهدت إقبالاً وتفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي استمتع بمباريات تراثية مليئة بالتحدي والحماس.

وجاء تتويج فريق هيئة النقل بلقب البطولة بعدما تفوق على منافسيه الثلاثة في مرحلة النهائيات بمجموع 17 نقطة، تلاه في الترتيب فريق الإدارة العامة للدفاع المدني، والذي جاء في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وحل فريق الكوماندوز ثالثاً برصيد 8 نقاط، بينما جاء هبوب الريح في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

كرة الطائرة الشاطئية

وفي منافسات الكرة الطائرة الشاطئية تفوق مساء الجمعة فريق مساكن على فريق واي إم كي بنتيجة شوطين مقابل شوط، وانتصر بنفس النتيجة فريق الأكاديمية الأولمبية الوطنية على فريق كالتيكس، فيما انتهت المباراة الثالثة بفوز أوشن على هيئة النقل بنتيجة شوطين دون رد.

ويختتم الدور الأول من منافسات البطولة مساء الأحد بإقامة 3 مباريات، إذ يلتقي في المباراة الأولى برايت ستيل مع سيفا الساعة التاسعة والنصف مساء، ويلعب الساحل الشرقي للعقارات في مواجهة مساكن العاشرة والنصف، بينما تجمع المباراة الثالثة فريق يونايتد سبايكرز بالأكاديمية الأولمبية الوطنية الحادية عشرة والنصف مساء.

جولة حاسمة في كرة القدم

تقام مساء الأحد التاسع من رمضان، مباريات اليوم الأول من الجولة الثالثة والحاسمة في الدور الأول من مسابقة كرة القدم، وتجمع المباراة الأولى الساعة التاسعة والنصف مساء فريق دائرة البلدية والتخطيط بفريق مصرف عجمان في مباراة لتحديد متصدر المجموعة الثانية، حيث يتواجد البلدية في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن مصرف عجمان الثاني.

ويلتقي في الساعة العاشرة والنصف القيادة العامة لشرطة عجمان متصدر المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بفريق دائرة الأراضي والتنظيم العقاري 4 نقاط، فيما يلعب في الحادية عشرة والنصف مساء فريق جامعة المدينة عجمان «نقطة واحدة» مع دائرة التنمية الاقتصادية، والذي يدخل المباراة بدون رصيد من النقاط متذيلاً ترتيب المجموعة الأولى.