انتصاران كاسحان للبلدية والجمارك في دورة حكومة عجمان



تواصلت، مساء الاثنين في ملعب مركز كواترو الرياضي، فعاليات الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2025 التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، بإقامة 3 مباريات في الجولة الأولى لمنافسات بطولة كرة القدم، شهدت المباراة الأولى فوزاً كبيراً لفريق دائرة الميناء والجمارك أمام دائرة التنمية الاقتصادية 6-2، ونال كرمبا دراميه جائزة نجم المباراة.

وأكد دائرة البلدية والتخطيط عزمه على استعادة اللقب الذي سيطر عليه في النسخ الثلاث الأولى بفوزه الكاسح على الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية 5-0، وحصل بريستون ايفيانيي من البلدية على نجومية اللقاء، بينما انتهت المباراة الثالثة بفوز صعب للقيادة العامة لشرطة عجمان على حساب الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان بهدف دون رد، وتوج علي سافو من شرطة عجمان نجماً للمباراة.

وتقام مساء الأربعاء الجولة الثانية بثلاث مباريات، إذ يلتقي فريق القيادة العامة لشرطة عجمان (3 نقاط) بفريق جامعة عجمان (بلا نقاط)، ويلعب هيئة النقل برصيد نقطة واحدة مع فريق دائرة التنمية الاقتصادية الذي خسر مباراته الأولى، في حين يواجه دائرة البلدية والتخطيط المنتشي بانطلاقته القوية فريق دائرة المالية بلا رصيد من النقاط.

الطائرة والطائرة الشاطئية

وفي منافسات كرة الطائرة الشاطئية فرضت نتيجة الفوز بشوطين دون مقابل نفسها على المباريات الثلاث؛ حيث تفوق فريق سيفا على فريق تامل سبارتنس، وحسم هيئة النقل مباراته مع جامعة عجمان، وانتصر في المباراة الثالثة الساحل الشرقي للعقارات على فريق واي إم كي.

وتتواصل مباريات الطائرة مساء الأربعاء، حيث يلعب كالتيكس في مواجهة يونايتد سبايكرس، ويلتقي تامل سبارتنس مع برايت ستيل، فيما يواجه جامعة عجمان فريق أوشن.

الألعاب الشعبية

وتنطلق مساء الثلاثاء في مركز عجمان الإبداعي منافسات بطولة الألعاب الشعبية للدوائر الحكومية والمؤسسات 2025 بمشاركة الدوائر الحكومية وجميع فئات المجتمع، إذ يجرى التنافس على سلسلة من الألعاب التراثية في مرحلة التصفيات؛ وهي ألعاب الكرابي والميت والشاع وشد الحبل والخيشة.

وتبدأ اليوم تصفيات المجموعة الأولى التي تضم فرق هيئة النقل والفرسان والإدارة العامة للدفاع المدني، وتستكمل غداً بمنافسات المجموعة الثانية والتي تضم فرق هبوب الريح والملوك والكوماندوز.

ويخوض كل فريق مباراتين في ألعاب الكرابي والميت والشاع وشد الحبل بمجموع 8 مباريات لكل فريق، في حين تقام منافسات الخيشة من شوط واحد بين الفرق الثلاثة في كل مجموعة.