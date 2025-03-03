18 هدفاً في انطلاقة دورة حكومة عجمان الرمضانية



تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، افتتحت مساء أمس، النسخة الخامسة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2025 التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان وبالتعاون مع مركز كواترو الرياضي وذلك بحضور خليفة سلطان بن حارب المهيري المدير العام لشركة الراسخون للعقارات راعية الدورة، وعبدالعزيز عبدالله المشرف العام على الدورة.

وشهد اليوم الأول انطلاق منافسات كرة القدم في ملعب مركز كواترو الرياضي، بإقامة 3 مواجهات مثيرة سجلت فيها الفرق 18 هدفاً، فسقط هيئة النقل حامل اللقب في فخ التعادل الإيجابي 3-3 أمام جامعة المدينة عجمان، وحصل حذيفة عبدالله عيسى من هيئة النقل على جائزة نجم المباراة.

وفاز مصرف عجمان على دائرة المالية 3-1، ونال عبدالرحمن المصري من مصرف عجمان نجومية المباراة بينما انتهت المباراة الثالثة بفوز كبير لفريق دائرة الأراضي والتنظيم العقاري على حساب جامعة عجمان بنتيجة 7-1 وتوج السيد محمد عبدالرزاق من دائرة الأراضي والتنظيم العقاري نجماً للمباراة.

وتستكمل مباريات الجولة الأولى مساء الإثنين ثلاث مباريات، إذ يلتقي في المباراة الأولى دائرة الميناء والجمارك وفريق دائرة التنمية الاقتصادية في الساعة 10 مساء ويواجه فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية فريق دائرة البلدية والتخطيط في الساعة 11 مساء، بينما تجمع المباراة الثالثة الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان وفريق القيادة العامة لشرطة عجمان في الساعة 12 مساء.

الكرة الطائرة

كما يشهد مساء اليوم الإثنين انطلاق مباريات بطولة الكرة الطائرة بثلاث مباريات في الجولة الافتتاحية، حيث يلعب في المجموعة الأولى فريق تامل سبارتنس في مواجهة فريق سيفا في التاسعة والنصف مساء، وفي المجموعة الثانية يلتقي فريقا جامعة عجمان وهيئة النقل في العاشرة والنصف مساء، وتختتم مباريات اليوم بمواجهة واي إم كي والساحل الشرقي للعقارات في الحادية عشرة والنصف مساء.

ويشارك في بطولة الكرة الطائرة 12 فريقا تم تقسيمها على 4 مجموعات وتضم المجموعة الأولى تامل سبارتنس وسيفا وبرايت ستيل ويتواجد في المجموعة الثانية جامعة عجمان وهيئة النقل واوشن وتضم الثالثة واي إم كي والساحل الشرقي للعقارات ومساكن في حين يلعب في المجموعة الرابعة فرق كالتيكس ويونايتد سبايكرس والأكاديمية الأولمبية.

اللياقة البدنية للسيدات

ويدشن اليوم برنامج اللياقة البدنية للسيدات فعالياته بعدد مفتوح من المشاركات وبإشراف عدد من المدربات المتخصصات ويتضمن رياضة المشي والسباحة وحصص الأيروبيك والزومبا، وتتوفر فيه فحوصات صحية للضغط والسكري وكتلة الجسم وتقديم ورش غذائية، إضافة إلى تخصيص أنشطة متنوعة للأطفال.