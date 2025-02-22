اكتمال عقد فرق المربع الذهبي ببطولة الفجيرة للتبة

في أجواء مليئة بالحماس والتحدي، اكتمل عقد فرق المربع الذهبي لبطولة الفجيرة للتبة بعد تأهل فرق أم غافة أ، الأشقاء، أم غافة ب، والعامرة إلى الأدوار النهائية للبطولة التي انطلقت السبت، وذلك بعد سلسلة من المواجهات القوية التي شهدتها البطولة، والتي تُقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد إمارة الفجيرة، وبإشراف اتحاد الإمارات للرياضة للجميع.

وأسفرت مباريات الدور السابق عن تأهل الفرق الأربعة بعد تقديمها أداءً قويًا، وجاءت النتائج على النحو التالي:

في المباراة الأولى: فاز فريق الأشقاء على ATC Adventurers بنتيجة 13 - 6.

في المباراة الثانية: تفوق فريق العامرة على إدارة الدفاع المدني في الفجيرة بنتيجة 7 - 5.

في المباراة الثالثة: انتصر فريق أم غافة ب على شرطة الفجيرة بنتيجة 11 - 2.

كما فاز فريق أم غافة أ على الاتحاد للماء والكهرباء بنتيجة 12 - 4.

وتُقام مباريات الدور النهائي يوم غدٍ الأحد، حيث ستشهد الفترة الصباحية ثلاث مباريات حاسمة تبدأ من الساعة 8:00 صباحًا، بينما تُقام المباراة النهائية في الفترة المسائية. وفي أبرز المواجهات يلتقي فريق أم غافة أ بفريق الأشقاء، بينما يواجه فريق أم غافة ب نظيره العامرة. وتُقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الفريقين الخاسرين عند العاشرة صباحًا، فيما تجمع المباراة النهائية، التي تقرر لها الساعة 3:30 مساءً، بين الفائزين من مباراتي الفترة الصباحية لتحديد بطل بطولة الفجيرة للتبة 2025.

وتوقع حضور جماهيري كبير للمواجهات الحاسمة، حيث تنتظر الجماهير بفارغ الصبر المواجهات النهائية. ودعت اللجنة المنظمة الجماهير وعشاق الرياضات التراثية للحضور والاستمتاع بهذه المنافسات القوية، في أجواء حماسية تجمع بين التراث والتنافس الرياضي الراقي.