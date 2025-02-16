اتحاد الرياضة للجميع يعلن عن تنظيم بطولة التبة التراثية بالفجيرة

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أعلن اتحاد الرياضة للجميع عن تنظيم بطولة الفجيرة للتبة يومي السبت والأحد المقبلين بمشاركة 6 فرق تتنافس بميدان قلعة مضب الأثرية.

وجاء الإعلان عن تفاصيل البطولة، التي تقام للمرة الأولى بالفجيرة، خلال مؤتمر صحفي عقد بمجمع زايد الرياضي في الفجيرة، بحضور كل من سعيد العاجل نائب رئيس اتحاد الرياضة للجميع، وسيف بن مفتاح النيادي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وشيخة مراد الرئيسي نائب الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء الراعي الرسمي للبطولة، وجاسم العبيدلي مدير إدارة التفاعل الشبابي.

في مستهل المؤتمر، قدم سعيد العاجل الشكر والعرفان لسمو ولي عهد الفجيرة على رعايته الكريمة للبطولة، التي تهدف إلى إحياء الألعاب الشعبية والتراث، وذلك بعد النجاح والتجاوب الكبير الذي شهدته البطولة الأولى التي أقيمت بمنطقة أم غافة بمدينة العين، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الاتحاد لإقامة مثل هذه المبادرات والبطولات التراثية. ونوه العاجل إلى أن الفرق المشاركة تمثل جميع أنحاء الدولة، ممثلة في شرطة الفجيرة، وشرطة دبي، وشرطة الشارقة، وفرق أخرى.

بدوره، استعرض سيف النيادي الجوانب الفنية للبطولة، التي تقام مبارياتها خلال فترتي الصباح والمساء، علماً بأن كل فريق يضم 8 لاعبين، وتستغرق المباراة الواحدة 45 دقيقة، وتلعب بنظام خروج المغلوب. وحددت اللجنة المنظمة الزي التقليدي الموحد للعبة، كاشفاً عن رصد جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

من جهته، أكد جاسم العبيدلي ثقته في نجاح بطولة الفجيرة للتبة، عطفاً على النجاح الكبير الذي شهدته اللعبة في نسختها الأولى من مدينة العين (أم غافة)، ومن ثم انتقالها إلى الساحل الشرقي (الفجيرة)، ونأمل أن تعم اللعبة الشعبية جميع أنحاء الدولة إحياءً لتراثنا الأصيل، منوهاً إلى رصد مجموعة من الجوائز لجذب المزيد من الحضور الجماهيري وتحقيق التفاعل المجتمعي.

بدورها، أكدت شيخة مراد الرئيسي حرص شركة الاتحاد للماء والكهرباء على دعم كل المبادرات المجتمعية، لاسيما ونحن في عام المجتمع.

لعبة التبة

تعد لعبة التبة واحدة من أبرز الألعاب الشعبية الجماعية التي تشكِّل جزءًا من ثقافة دولة الإمارات، وهي لعبة رياضية مجتمعية تحت مظلة اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وتُمارَس التبة باستخدام أدوات تقليدية وفق قوانين مُحدَّدة، وتساهم في تعزيز التقاليد المحلية وتعزيز روح العمل الجماعي بين المشاركين.