أبطال خورفكان لذوي الإعاقة يتأهبون لتألق جديد في بطولة فزاع الدولية 2025

يشارك 14 لاعبًا ولاعبة من أبطال نادي خورفكان للمعاقين في بطولة فزاع الدولية لأصحاب الهمم 2025، التي تُقام برعاية الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

صرح بذلك عبدالعزيز أحمد الحمادي، رئيس لجنة الشؤون الفنية بالنادي، مؤكدًا أن النسخة الـ16 من الجائزة الكبرى – دبي 2025 ستنطلق غدًا الإثنين 10 فبراير على مضمار نادي دبي لأصحاب الهمم، بمشاركة 400 لاعب ولاعبة من 52 دولة، في حدث عالمي يجمع نخبة أبطال العالم في "أم الألعاب".

مسيرة نجاح وإنجازات متميزة

أكد الحمادي أن أبطال النادي واصلوا مسيرة التألق خلال الموسم الرياضي 2025، بعد تحقيقهم 33 ميدالية ملونة في مشاركتين دوليتين، مما يعكس حجم التطور الذي وصلت إليه ألعاب القوى بالنادي.

وقد سجل الفريق إنجازًا بارزًا في ملتقى عمان الدولي لألعاب القوى لذوي الإعاقة، الذي أُقيم في مجمع السلطان قابوس في مسقط، حيث حصد اللاعبون 18 ميدالية متنوعة جاءت كالتالي:

7 ميداليات ذهبية

6 ميداليات فضية

5 ميداليات برونزية

وفي استمرار لسلسلة النجاحات، تألق أبطال النادي في ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى 2025، الذي اختُتم قبل أيام قليلة، بحصد 15 ميدالية، جاءت كالتالي:

5 ميداليات ذهبية

5 ميداليات فضية

5 ميداليات برونزية

وأشار الحمادي إلى أن النادي احتل المركز الخامس في ترتيب الفرق المشاركة في ملتقى الشارقة الدولي، وهو إنجاز مشرف يعكس تطور مستوى اللاعبين.

استعدادات مكثفة لخوض التحدي الجديد

أكد عبدالعزيز الحمادي أن الفريق أكمل استعداداته البدنية والنفسية لخوض التحدي الجديد في بطولة فزاع الدولية، مشيرًا إلى أن الجهازين الفني والإداري عملا على تكثيف التدريبات لضمان تحقيق نتائج مشرفة.

وأضاف: "لاعبونا مستعدون لترك بصمة جديدة في بطولة فزاع، ونسعى للحفاظ على الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية. هذه البطولة تمثل فرصة مثالية لاكتساب الخبرة والاحتكاك بأفضل اللاعبين العالميين."

كما حثّ الحمادي اللاعبين على مضاعفة الجهد والتمثيل المشرف في هذا المحفل الرياضي الكبير، مشيدًا بقدرتهم على رفع راية الدولة عاليًا، في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة.

وقال: "أبطالنا عودونا على تحقيق الإنجازات، ونحن واثقون في قدرتهم على مواصلة هذا النجاح. نريد أن نرى بصمتهم واضحة في بطولة فزاع الدولية."

وأكد أن الحفاظ على المكتسبات التي حققها اللاعبون في الفترة الماضية يُعد ضرورة قصوى، مشيرًا إلى أن كل مشاركة دولية تُمثل خطوة نحو تحقيق إنجازات أعظم في المستقبل.

تحدٍّ جديد للزيودي بعد تألقها في ملتقى الشارقة

تخوض البطلة مريم الزيودي تحديًا جديدًا في بطولة فزاع، بعد تألقها الكبير في ملتقى الشارقة، حيث حصدت ذهبيتي دفع الجلة ورمي القرص، إضافة إلى برونزية رمي الرمح في فئة F40.

وأكدت الزيودي أنها تسعى لمواصلة تألقها وحصد المزيد من الميداليات، مشيرة إلى أن مشاركتها في البطولة تُعد محطة مهمة في مسيرتها الرياضية.

المطروشي تنافس في رمي الرمح

تستعد البطلة مريم المطروشي للمنافسة في رمي الرمح تحت إشراف المدرب أيمن محمد علي، حيث أكملت كافة استعداداتها لخوض التحدي العالمي القادم.

وأشارت المطروشي إلى أن البطولة تُعد اختبارًا صعبًا، حيث تشهد فئتها منافسة شرسة بين أفضل اللاعبين العالميين، مؤكدة عزمها على تقديم أداء قوي وتحقيق نتائج إيجابية.