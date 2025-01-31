5 فعاليات رياضية عالمية في أبوظبي خلال شهر فبراير



تشهد العاصمة أبوظبي في شهر فبراير الجاري، استضافة عدد من الفعاليات والبطولات الدولية والعالمية التي تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير على مستوى العالم، وذلك استكمالاً لنجاحات دولة الإمارات في تصدر مشهد الرياضة العالمية.

وتستضيف أبوظبي في فبراير 5 أحداث وفعاليات رياضية تؤكد مكانتها المرموقة في خريطة الرياضة العالمية في مختلف الألعاب والرياضات، إذ تتصدر بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس وطواف الإمارات للدراجات بفئتيه للرجال والسيدات المشهد العالمي، إلى جانب رالي أبوظبي الصحراوي، وبطولة العالم للترايثلون، ودوري لونجين للأمم لقفز الحواجز.

وتبدأ الفعاليات العالمية ببطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس، التي تقام بمجمع التنس الدولي، بمدينة زايد الرياضية، في الفترة من 1 وحتى 8 فبراير وبمشاركة نخبة المصنفات الأوائل في لعبة التنس على مستوى العالم.

وتعد النسخة الحالية من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس النسخة الثالثة بعد نجاح منقطع النظير للنسختين الماضيتين، ضمن بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات فئة الـ500 نقطة، ويبلغ مجمل جوائزها مليوناً و64 ألفاً و510 دولارات.

وتشهد البطولة مشاركة أبرز لاعبات التنس وفي مقدمتهن الكازاخستانية يلينا ريباكينا المصنفة الخامسة عالمياً، والتي تدافع عن لقبها الذي أحرزته العام الماضي، والنجمة التونسية أنس جابر، والروسية داريا كاستاكينا، والإسبانية باولا بادوسا، وبطلة الجراند سلام، البريطانية إيما رادوكانو، ويشارك في البطولة 28 لاعبة في فئة الفردي، و16 فريقاً في فئة الزوجي.

ويتجدد الموعد في شهر فبراير الجاري مع طواف الإمارات للدراجات، السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، ضمن رزنامة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، إذ ستكون البداية مع طواف الإمارات للسيدات في الفترة من 6 وحتى 9 فبراير، وذلك في نسخته الثالثة، وبمشاركة أفضل الفرق في العالم.

أما طواف الإمارات للرجال، فنجح في أن يكون واحداً من أهم أحداث الدراجات الهوائية في العالم على غرار الطوافات الثلاثة الكبرى، طواف فرنسا، جيرو دي إيطاليا، وفويلتا إسبانيا «طواف إسبانيا».

ويقام طواف الإمارات للدراجات في نسخته السابعة، في الفترة من 17 وحتى 23 فبراير الجاري، إذ انطلقت النسخة الأولى من الطواف في سنة 2019، بعد دمج طوافي دبي وأبوظبي الدوليين، ويقام على 7 مراحل، ويمر بمختلف مدن وإمارات الدولة، ويشارك في الطواف 20 فريقاً محترفاً تضم نخبة الدراجين على مستوى العالم.

وتستضيف أبوظبي بطولة دوري لونجين للأمم لقفز الحواجز في 15 فبراير الجاري، بمنتجع الفرسان الدولي، وبمشاركة 10 دول، في واحد من أبرز أحداث رياضة الفروسية.

وعلى مدار يومي 15 و16 فبراير، تشهد أبوظبي استضافة بطولة العالم للترايثلون، التي تقام في جزيرة الحديريات وبمشاركة نخبة رياضيي الترايثلون، ومنهم الأبطال الأولمبيون والبارالمبيون، في حدث يحظى باهتمام بالغ، ضمن منافسات البطولة الافتتاحية لسلسلة بطولات الترايثلون العالمية لسنة 2025.

وتنطلق النسخة الـ34 من رالي أبوظبي الصحراوي، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في الفترة من 21 وحتى 27 فبراير، ضمن فعاليات بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية، إذ يعد الجولة الثانية من البطولة بعد رالي داكار، ويشكل أحد أصعب الاختبارات التي تظهر مهارات المتسابقين والمصنعين في عالم رياضة السيارات.

ويعد رالي أبوظبي الصحراوي أحد أشهر الراليات على مستوى العالم، ويحظى بمتابعة كبيرة في نحو 190 دولة، وهو واحد من أبرز الأحداث الرياضية العالمية.

وستشهد نسخة العام الحالي من الرالي تغييراً جذرياً في مساره يصل إلى ما نسبته 50%، مقارنة بالمسار السابق، منها ما سيمر بالربع الخالي، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تاريخ الرالي العريق الذي انطلق في تسعينيات القرن الماضي، إلى جانب استقبال مخيم الرالي في «القوع» السيارات أول مرة في تاريخ رالي أبوظبي الصحراوي، بعدما كان مقتصراً على فئة الدراجات النارية.