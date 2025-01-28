نادي عجمان لذوي الإعاقة يحتفي بتحقيق إنجازات رياضية في 2024

أشاد أحمد إبراهيم راشد الغملاسي، رئيس مجلس إدارة نادي عجمان لذوي الإعاقة ، بالنتائج المتميزة التي حققها اللاعبون خلال العام المنقضي، مؤكدا أن هذه النتائج تأتي بفضل الرعاية الكريمة لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، للنادي، وتوجيهات سموه بتوفير الإمكانات لكافة الرياضيين لممارسة مختلف أنواع الرياضة، والمشاركة في البطولات المحلية والدولية، وتحقيق مراكز الصدارة فيها.

وقال الغملاسي: تعتبر شريحة أصحاب الهمم من أهم الشرائح في أي مجتمع، ونحن نعمل جاهدين في عجمان لتوفير كافة احتياجاتهم من خلال هذا النادي الذي يقدم أفضل الخدمات الرياضية والاجتماعية، حيث يساهم في تطوير الرياضة البارالمبية في الإمارات ومنطقة غرب آسيا ليكون النادي إضافة نوعية للرياضة البارالمبية عالمياً.

ورصد تقرير للنادي تحقيق اللاعبين مجموعة من الجوائز والميداليات ومراكز الصدارة في عدة بطولات ، تأكيدا لدوره الريادي في دعم أصحاب الهمم وتمكينهم رياضيا وثقافيا واجتماعيا.

وأظهر التقرير أن النادي شارك في عدد من البطولات الدولية ومنها دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة التي أقيمت بنادي الثقة للمعاقين بالشارقة، حيث فاز لاعبو النادي المشاركين مع منتخب الإمارات لرفعات القوة بخمس ميداليات ملونة، جاءت عن طريق سعيد محمد المهري الذي حصل على ميداليتين ذهبيتين، وعبد الله الجيلاني على ميداليتين فضيتين، وسعود رحمة الله يار ميدالية برونزية، وحصلت لاعبتا فريق رفعات القوة بنادي عجمان لذوي الإعاقة، وفاء الدهماني وميثاء العلي على مراكز متقدمة في المنافسة.

كما شارك النادي ببطولة كردستان العراق لكرة الهدف للمكفوفين، وبطولة العالم لألعاب القوى في التشيك، ودورة الألعاب الآسيوية للشباب في البحرين حيث مثل النادي الإمارات بشكل متميز، وقدم أداءً يعكس تطور رياضات أصحاب الهمم.

وشارك النادي في ملتقى فزاع الدولي لألعاب القوى، وحصد اللاعبون ميداليات متنوعة، معززا ريادة النادي في هذا المجال.

وعلى المستوى المحلي حقق النادي العديد من الإنجازات المحلية، حيث نال لاعبوه عشرات الميداليات، ومنها 7 ميداليات ذهبية، 5 فضية، و6 برونزية في تجمع رفعات القوة في دبي، وتألق لاعبوه في بطولة الريشة الطائرة في عجمان، حيث حقق النادي ميدالية ذهبية وميداليتين برونزيتين، وشهدت بطولة تنس الطاولة، تألق اللاعبين في جميع مراحل المنافسة.

وشارك النادي في فعاليات متميزة خلال عام 2024، من بينها برنامج "صيفنا سعادة"، الذي شهد مشاركة واسعة من اللاعبين وعائلاتهم، بهدف تعزيز التكامل الاجتماعي وتحفيز الشباب على المشاركة الفاعلة في الفعاليات المجتمعية.

وذكر التقرير أنه خلال موسم 2023-2024، حصد النادي نحو139 ميدالية، تعكس التميز الكبير للنادي ورياضييه في مختلف المنافسات، منها 57 ميدالية ذهبية و48 ميدالية فضية و34 ميدالية برونزية في مختلف البطولات الدولية والمحلية.

ويتطلع نادي عجمان لذوي الإعاقة إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في العام 2025 من خلال المشاركة في البطولات الدولية والمحلية، وتعزيز برامجه التعليمية والثقافية، ليعزز موقعه منارة لدعم وتمكين أصحاب الهمم على كافة الأصعدة.

ومن المقرر المشاركة في ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى وملتقى فزاع الدولي، حيث يستعد النادي للمنافسة بقوة طامحا لحصد المزيد من الميداليات.

ويستعد النادي لإطلاق برامج جديدة تهدف إلى تطوير القدرات الرياضية والثقافية والاجتماعية لأصحاب الهمم، وتعزيز التعاون مع مؤسسات محلية ودولية لزيادة فرص المشاركة في البطولات والمؤتمرات ، فيما يعمل النادي على دمج أصحاب الهمم بالمجتمع عبر تأهيليهم رياضيا وثقافيا واجتماعيا.



