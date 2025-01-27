70 مسابقة في ملتقى الشارقة الدولي لألعاب قوى المعاقين



أوضح محمد القايد البطل البارالمبي السابق، رئيس اللجنة الفنية في نادي الثقة، عن 70 مسابقة متنوعة يشملها ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى للمعاقين 2025 في نسخته الـ 13، والذي ينطلق الأحد المقبل ويستمر على مدار 3 أيام، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة، أمس، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية، الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، عبدالرزاق بالرشيد، رئيس اتحاد غرب آسيا، سيف النعيمي المدير التنفيذي لنادي العين للمعاقين.

وأعرب الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة، عن امتنانه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه اللامحدود والمستمر لشريحة ذوي الإعاقة، مما يعكس رؤية ومكانة الشارقة كعاصمة صديقة لذوي الإعاقة والطفل، كما أشاد بالرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم إمارة الشارقة، لدعمه المتواصل لمسيرة ذوي الإعاقة ومبادراتهم، إيماناً بأهمية دورهم في التنمية المستدامة، كما وجه الشكر لمجلس الشارقة الرياضي على دعمه الكبير وإشرافه المباشر على الملتقى، كما شكر الجهات الراعية ووسائل الإعلام على دورها المستمر في إنجاح الحدث.

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وأشار المهندس يوسف الدوبي، مدير البطولة، إلى أهمية الحدث الذي يمثل بطولة استثنائية من حيث التنظيم والمشاركين، وقال: «يعد ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى للمعاقين أحد أبرز الفعاليات الرياضية في إمارة الشارقة، ويحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة داخل الإمارة، لقد قام نادي الثقة بجميع الاستعدادات اللازمة لضمان نجاح البطولة، بما في ذلك تجهيز أرضية الملاعب والمرافق الأخرى لتوفير بيئة مثالية للمنافسات الرياضية».

وقال محمد القايد البارالمبي السابق، رئيس اللجنة الفنية بنادي الثقة: «البطولة تشمل 70 مسابقة متنوعة، وتمثل منصة لاكتشاف المواهب الجديدة التي يمكن رفدها إلى المنتخبات الوطنية في مختلف رياضات ذوي الإعاقة»، وأضاف القايد: «حتى الآن، يبلغ عدد اللاعبين المشاركين في الملتقى 181 لاعباً، ومن المتوقع أن يزداد العدد مع استمرار التسجيل ووصول الوفود، الملتقى يعد تجمعاً رياضياً يجذب عدداً كبيراً من الأسماء البارالمبية المعروفة».

وأعربت اللاعبة الإماراتية شما المازمي، المشاركة في مسابقة الصولجان، عن سعادتها بتمثيل الإمارات وثقتها في قدرتها على تحقيق منصات التتويج، مشيرة إلى أن الملتقى يعد فرصة كبيرة لعرض إمكانات المواهب الإماراتية.

أما اللاعبة التشيكية أن لوكسوفا، المتخصصة في رمي الجلة، فقد أكدت أن مشاركتها المستمرة في الملتقى تعكس أهمية البطولة للتحضير للاستحقاقات الدولية القادمة، معربة عن أملها في تحقيق التتويج.