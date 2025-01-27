34 شوطاً بمشاركة نخبة المطايا.. منافسات قوية في ثامن أيام مهرجان ولي عهد دبي للهجن

شهد ميدان المرموم، مساء أمس، تنافساً قوياً في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن في يومه الثامن، من خلال سباقات سن اليذاع لأبناء القبائل، التي أقيمت لمسافة 6 كلم بمشاركة نخبة المطايا، وأقيمت 16 شوطاً في التحديات المسائية، تصدرتها الأشواط الأربعة الرئيسية المخصصة للرموز، وتمكنت «العزرة» المملوكة لسعيد جابر عبدالله محمد من تحقيق الفوز بكأس سمو ولي عهد دبي لليذاع البكار المفتوح، وجائزته المالية البالغة 1.5 مليون درهم، مسجلة 8:51:4 دقائق، وأضاف «كيف» الرمز الرابع لشعار سعيد جابر عبدالله محمد في المهرجان، بعد نجاحه في حصد بندقية اليذاع الجعدان المفتوح والمليون درهم، مسجلاً أفضل توقيت في جميع الأشواط 8:46:5 دقائق، وفي الشوط الثالث نجحت «الظبي» لخليفة حليس راشد الكتبي في انتزاع كأس سمو ولي عهد دبي لليذاع البكار المفتوح للإنتاج والجائزة المالية البالغة مليون درهم، بزمن 8:49:6 دقائق، وخطف «عناب» لأحمد مطر ماجد طارش الخيلي بندقية اليذاع الجعدان المفتوح للإنتاج، والجائزة المالية البالغة 800 ألف درهم، بعد أن سجل 8:50:8 دقائق.

تحديات الصباح

وتواصلت في الفترة الصباحية منافسات هجن أبناء القبائل في المهرجان لفئة سن اليذاع من خلال 20 شوطاً، خصص منها 12 شوطاً لهجن الإنتاج، وبلغت مسافة السباق 6 كلم، وانتزعت «فتنة» المملوكة للشيخ ذياب محمد ركاض العامري ناموس الشوط الأول لليذاع البكار المحليات للإنتاج، مسجلة 9:00:8 دقائق، أما في الشوط الثاني والمخصص لليذاع البكار المهجنات للإنتاج فقد نجحت «مهمة» بشعار سعيد حليس راشد حليس الكتبي في الفوز، وذلك بوصولها إلى خط النهاية في 8:58:3 دقائق، وحسم «البانوش» لقنازل محمد نخيرة العفاري صدارة الشوط الثالث لليذاع الجعدان المحليات للإنتاج بتوقيت 9:01:8 دقائق.

سن الثنايا

تنتقل التحديات في مهرجان سمو ولي عهد دبي اعتباراً من اليوم إلى ميدان المرموم الكبير «دورة 8 كلم»، والتي تشهد أول تحديات السن الكبير «الثنايا» من خلال سباقات الثنايا لهجن أبناء القبائل، وتقام على مدار الفترتين الصباحية والمسائية، بمشاركة نخبة المطايا التي تسعى لحصد المراكز الأولى والتتويج بالرموز.

وتقام في الفترة الصباحية 16 شوطاً، منها 10 لهجن الإنتاج، أما في الفترة المسائية فسيكون عشاق سباقات الهجن على موعد مع 18 شوطاً، تتصدرها أشواط الرموز، التي تعد محط أنظار الجميع، حيث يتنافس المشاركون على 3 رموز تحت اسم «كأس سمو ولي عهد دبي» مخصصة لفئة الثنايا البكار في الشوط المفتوح، وشوط المحليات، وشوط البكار الإنتاج، بالإضافة إلى 3 بنادق للجعدان في الشوط المفتوح، وشوط المحليات بالإضافة إلى بندقية الإنتاج.

مزاد المرموم

على جانب آخر انطلقت، مساء أول من أمس، بقرية المرموم التراثية، فعاليات مزاد المرموم الثاني عشر B للإنتاج الشخصي للفطامين، والذي يعد من أبرز الفعاليات المصاحبة لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، حيث تم خلال اليوم الأول عرض 75 مطية من نخبة السلالات المتميزة، وشهد اليوم الأول من المزاد انتقال ملكية مجموعة من المطايا المميزة، وكان من أبرز الصفقات البكرة بنت «الفارس العاصفة»، وأمها «سودانية»، والتي اشتراها راشد سعيد بن دليوي بمبلغ 100 ألف درهم، كما تم بيع «القعود» ابن «الشاعر العاصفة»، وأمه «متعبة» لماجد ثاني بن بليشة مقابل 70 ألف درهم.

وتمكن سالم بن سعيد الكتبي من اقتناء البكرة بنت «شاهين ولد شاهين الظبي- بعير المرحوم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم»، وأمها «الشاهينية» بمبلغ 65 ألف درهم.

ويستمر المزاد حتى غد (الثلاثاء)، حيث سيتم عرض 300 مطية على مدار 4 أيام، بواقع 75 مطية في كل يوم، وسط حضور كبير من محبي رياضة الهجن والملاك الباحثين عن التميز.