توني كروس يحصل على وسام الاستحقاق

حصل النجم الدولي الألماني السابق توني كروس على وسام الاستحقاق من ولاية مكلنبورغ فوربومرن الشرقية، تقديراً لجهوده الاجتماعية في المنطقة.

وكرمت مانويلا شفسيغ، رئيسة وزراء الولاية، اللاعب الفائز بلقب كأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني ونجم ريال مدريد الإسباني السابق، وذلك في ملعب بمدينة جرايفسفالد في مسقط رأسه، حيث لعب هناك حتى بلغ الـ12 من عمره.

وأشادت شفسيغ بالدور الاجتماعي لكروس، والذي ساعد الأطفال المصابين بأمراض خطيرة وآباءهم، وذلك من خلال مؤسسته التي قام بإنشائها عام 2015 والتي تستفيد منها كذلك كلية الطب بجامعة جرايفسفالد.

وقال أوي رويتر، المدير الطبي للمؤسسة: «توني كروس ليس مجرد لاعب كرة قدم موهوب فقط، لكنه داعم كبير أيضاً لعيادتنا لطب الأطفال». وأضاف: «لقد قدم لنا الدعم لعدة سنوات من خلال مؤسسته، أرى أنه من الرائع أن لاعباً مشهوراً وناجحاً مثله يفكر دائماً في رعاية الأطفال في مسقط رأسه».