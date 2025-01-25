«محبة» و«محبوبة» تفوزان بكأس ولي عهد دبي

احتضن ميدان المرموم لسباقات الهجن، مساء أمس، منافسات رموز سن الحقاقة لهجن أبناء القبائل في سادس أيام مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، حيث أقيم 15 شوطاً في الفترة المسائية، منها 4 خصصت للرموز بمشاركة واسعة من الملاك.

حيث تنافست 1912 مطية في الفترتين الصباحية والمسائية، ما رفع إجمالي عدد المطايا المشاركة في تحديات سن الحقاقة إلى 3245 مطية، تنافست بقوة عبر 65 شوطاً. ونجحت «محبة» المملوكة لحمود عبدالله شامس المحاربي في تحقيق كأس سمو ولي عهد دبي للحقاقة البكار المفتوح وجائزة نقدية قدرها 1.5 مليون درهم، بعد أن قطعت مسافة السباق في 5:45:0 دقائق.

وفي شوط بندقية الحقاقة الجعدان المفتوح، تألق «الباهر» لمالكه سالم محمد سالم الدرعي ليحصد الرمز والجائزة النقدية البالغة مليون درهم، مسجلاً 5:48:7 دقائق.

وخطفت «محبوبة» ملك عبد الله عبيد بالحلوس العامري كأس سمو ولي عهد دبي للحقاقة البكار المفتوح للإنتاج بعد أن قدمت أداءً قوياً مكّنها من الفوز بالرمز الغالي والجائزة النقدية البالغة 1.5 مليون درهم، بزمن 5:47:4 دقائق.

واختتمت التحديات بشوط بندقية الحقاقة المفتوح للإنتاج والجائزة النقدية البالغة 800 ألف درهم، التي ذهبت إلى «مفنود» بشعار عبد الله سيف محمد العميمي، حيث سجل التوقيت الأفضل بين جميع الأشواط 5:44:2 دقائق.

وأقيمت في الفترة الصباحية منافسات هجن أبناء القبائل في سن الحقاقة لمسافة 4 كلم من خلال 20 شوطاً تم تخصيص 12 منها لهجن الإنتاج، واستطاعت «مطلوبة» المملوكة لـ حمد سعيد آل سالمين المنصوري تحقيق الفوز في الشوط الأول للحقاقة البكار للإنتاج بزمن 5:54:1 دقائق، وتألق «الذهب» لمالكه سعيد محمد سعيد مروشد في الشوط الثاني للحقاقة الجعدان للإنتاج وانتزع الصدارة بزمن 5:54:0 دقائق، محققاً أفضل توقيت في أشواط الفترة الصباحية.

وفي ثالث الأشواط الفترة الصباحية والمخصص للحقاقة البكار للإنتاج جاءت «زاخر» المملوكة لـ محمد سالم سيف بالمر السبوسي في المركز الأول بتوقيت 5:54:2 دقائق، وشهد الشوط الرابع للحقاقة الجعدان للإنتاج تفوق «كرار» بشعار راشد محسن علي طيثاب النديله بتوقيت 5:55:0 دقائق.

وتنطلق اليوم، بميدان المرموم لسباقات الهجن، منافسات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن من خلال 40 شوطاً لمسافة 5 كلم، موزعة بين الفترتين الصباحية والمسائية.

وتقام في الفترة الصباحية 22 شوطاً منها 12 شوطاً للإنتاج تتنافس فيها المطايا على جوائز نقدية قيمة، فيما سيكون عشاق سباق الهجن على موعد في الفترة المسائية مع 18 شوطاً، من بينها أشواط الرموز التي يتنافس فيها المشاركون على كأسي سمو ولي عهد دبي للقايا البكار المفتوح والإنتاج، وبندقية الجعدان المفتوح والإنتاج، إلى جانب الجوائز النقدية المخصصة للفائزين من المركز الأول وحتى العاشر.

رقم قياسي

وخطف القعود «منذر» الأضواء برقم قياسي في المزاد الذي نظمته المجموعة العلمية المتقدمة، أمس الخميس، ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن في ميدان المرموم بدبي.

وبلغ سعر «منذر» المستنسخ من الأب «الطياري» والأم «ندى» 10 ملايين درهم بعد منافسة محتدمة بين المزايدين من ملاك الهجن، لتحسم في النهاية لعبد الله مدحود العجمي الذي دفع السعر الأعلى وفاز بملكية «منذر»، بينما حل في القعود «مشعل» المستنسخ من الأب «جبار» والأم «الشرجية» في المركز الثاني بعد أن فاز به مبارك خلفان الشامسي بدفعه مليون و800 ألف درهم.

وعرضت المجموعة العلمية المتقدمة بجانب «منذر» و«مشعل» 30 من الحشاوين «15 بكرة و15 من الجعدان» بيعت جميعها وبلغت حصيلتها 2 مليون و750 ألف درهم لتبلغ الحصيلة الكلية للمزاد 14 مليوناً و550 ألف درهم.

والمعروف أن إنتاج المجموعة العلمية المتقدمة، من هجن السباقات المستنسخة من أفضل السلالات العربية الأصيلة، والمزادات التي تنظمها بشكل مستمر خلال مهرجانات السباقات بالدولة، يستقطب اهتماماً وحضوراً كبيراً من الملاك من الشعارات المختلفة في ميادين السباقات.

وأكد خليفة عبد الله النعيمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة العلمية المتقدمة، أن المزاد حقق النجاح المطلوب وبلغ سقف التوقعات الذي وضعته «المجموعة العلمية»، خاصة بالنسبة لـ «منذر» الذي ينحدر من سلالة من أبطال المهرجانات وسباقات الهجن في الدولة والمنطقة.

وثمّن النعيمي الاهتمام الكبير الذي تجده رياضة الهجن من القيادة الرشيدة، عبر المهرجانات المختلفة التي تقام داخل الدولة والجوائز العالية التي رصدت لها، مؤكداً أن المجموعة العلمية تسهم بشكل فعال في تحسين السلالات من خلال الاستنساخ والحفاظ على النوعية المميزة من الهجن العربية الأصيلة.