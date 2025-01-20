ختام مميز لبطولة تحدي الفجيرة للياقة البدنية



توج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الفرق واللاعبين الفائزين بألقاب تحدي الفجيرة للياقة البدنية UAE STORM GAMES، والذي أقيم يرعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسط حضور مميز من الجمهور، وقدم اللاعبون المشاركون طوال فترات البطولة مردوداً بدنياً وفنياً عالي المستوى في المنافسات الختامية للبطولة، التي أقيمت بكورنيش فندق ومنتجع البحر، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي ولاعبات الإمارات والعالم، وبما يعكس مكانة وقيمة البطولة، وذلك عندما تبارى الرجال والسيدات بروح رياضية عالية لتحقيق أفضل المراكز.

وفي أبرز النتائج تمكن فريق شرطة أبوظبي من إحراز المركز الأول في بطولة الرجال للهواة، بينما حل أولاً في فئة السيدات فريق ال جي اس الإماراتي، وفي الفرق للمتقدمين للرجال حل أولاً فريق هاردي بوكس من بريطانيا، وفي منافسات الفردي للهواة فاز الإماراتي ساليد الشويهي بالمركز الأول، وجاءت المصرية فرح أنور بالمركز الأول في فردي البنات.

وفي فئة الرجال للماسترز فاز الروسي سايد كورنيك بالمركز الأول، وجاءت الفلسطينية دارا الخيالي بالمركز الأول في فردي السيدات للمتقدمات، وفاز الروسي أيليا في فردي المتقدمين، ووحل الإماراتي بدر النوري ثانياً، وفي النخبة فازت النيوزيلندية جيمي سيمونديس بالمركز الأول، وفاز الهولندي جيلي هوست بفئة الرجال النخبة.

شكر وتقدير

وقدم الشيخ عبد الله الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية الشكر لسمو ولي عهد الفجيرة لرعاية ودعمه للبطولة،مما مهد لنجاحها الكبير وأسهم بأن تظهر بشكل مميز من جميع الجوانب، ومثمناً دعم ومساندة الجهات الحكومية في إمارة الفجيرة، وأشاد الشرقي بجهود فريق العمل، ودعم أعضاء وأفراد اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وشركة جنجاك للفعاليات الرياضية.

واكد الشيخ عبدالله الشرقي أن مشاركة نحو 320 لاعباً ولاعبة يعد رقماً قياسياً جديداً للبطولة بنسختها الثالثة، مشيراً إلى أن البنى التحتية المميزة مثلت عاملاً أساسياً لنجاحها، بالإضافة إلى نجاح فريق العمل بالتنظيم المبهر وباستقطاب عدد من أفضل لاعبي العالم والإمارات للمشاركة، وتابع: «المنافسات ظهرت بمستوى فني عالٍ، ولدينا دراسة لتنظيم دوري على مستوى الإمارات لجميع الأعمار بالتنسيق مع الجهات المعنية لاعتماد الأجندة الرياضية».

بدوره قال أحمد بن ظبوي الفلاسي، رئيس لجنة اللياقة البدنية: «إن فريق العمل يحرص تمهيداً لتنظيم كل بطولة على ابتكار أساليب جديدة مشجعة على المشاركة والفوز، ويعد ذلك من عناصر النجاح المهمة».