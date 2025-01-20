تألق «الرئاسة» و«الشحانية» في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

انطلقت، أمس، فعاليات النسخة الثامنة من مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، من خلال تحديات هجن أصحاب السمو الشيوخ في فئة اللقايا، والتي أقيمت على مدار 16 شوطاً في الفترة الصباحية، و17 شوطاً في المساء، بمشاركة مميزة من نخبة المطايا لمسافة 5 كلم.

وشهدت الأشواط المسائية منافسة قوية، حيث تمكنت «الشعلة» المملوكة لهجن الشحانية تحت قيادة المضمر، جارالله محمد طالب عقيل من تحقيق المركز الأول في الشوط الأول للقايا البكار، بزمن 7:21:4 دقائق، وسجل «شواف» لهجن الشحانية، بإشراف المضمر جارالله محمد طالب عقيل الفوز في ثاني الأشواط للقايا الجعدان بتوقيت 7:22:8 دقائق.

أما «همولة» المملوكة لهجن الرئاسة، بقيادة المضمر حمدان محمد مروشد فقد حققت الناموس في الشوط الثالث للقايا البكار، بزمن قدره 7:23:7 دقائق، وكان التألق من نصيب «هملول» لهجن الرئاسة، بقيادة سلطان محمد الوهيبي في الشوط الرابع للقايا الجعدان، والذي سجل زمناً وقدره 7:25:2 دقائق، بينما حقق «همول» لهجن الرئاسة، بإشراف المضمر حمدان محمد مروشد أفضل توقيت في السباق، بزمن قدره 7:20:4 دقائق، وذلك في الشوط السابع للقايا الجعدان.

أما الحدث الأبرز في الفترة الصباحية فكان في الشوط الخامس للقايا البكار، حيث تألقت «الشاهينية» المملوكة لهجن الرئاسة، بقيادة محمد زيتون المهيري، محققة أفضل توقيت في السباق بزمن قدره 7:23:2 دقائق.