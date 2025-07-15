صدمته سيارة.. وفاة أكبر عداء ماراثون عن عمر 114 عاماً

توفي فوجا سينغ، الذي يُعد أكبر متسابق سنا في سباقات الماراثون وأول مُعمر يقطع سباق ماراثون بالكامل، عن عمر ناهز 114 عاما بعد أن صدمته سيارة بالقرب من قريته في ولاية البنجاب بالهند.

وكان سينغ، الذي قال إنه ولد عام 1911، أتم ماراثون تورونتو ووترفرونت في عام 2011 عندما كان عمره 100 عام، وكان قد سجل أفضل زمن له عبر نسخة عام 2003 من الماراثون نفسه، إذ أنهى السباق في خمس ساعات و40 دقيقة.

وقالت تقارير إعلامية في عام 2011 إنه لم يتم إدراج سينغ في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب عدم وجود شهادة ميلاد، إذ لم تكن هناك سجلات ميلاد تُحفظ في الهند في عام 1911.

وقال خوشوانت سينغ كاتب السيرة الذاتية لفوجا سينغ، عبر منصة إكس"لم يعد الإعصار ذو العمامة موجودا".

وأضاف "صدمته سيارة مجهولة الهوية حوالي الساعة الثالثة والنصف مساء اليوم في قريته،أثناء عبوره الطريق. أرقد في سلام عزيزي فوجا".

وقالت الشرطة لوسائل إعلام محلية إن الجهود جارية لتحديد هوية السيارة التي فرت من مكان الحادث.

وكان سينغ عداء هاويا في شبابه، ثم استقر لاحقا في لندن حيث بدأ الركض بشكل تنافسي في عمر 89 عاما.

وأتم عدة سباقات ماراثون كما شارك في منافسات عشرة كيلومترات قبل اعتزاله عام 2013.

وقال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي عبر منصة إكس اليوم الثلاثاء "كان رياضيا استثنائيا ذو عزيمة مذهلة. رحيله مؤلم. تعازيّ لعائلته ومعجبيه الذين لا حصر لهم حول العالم".