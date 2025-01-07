70 ألف زائر لـ«مهرجان خورفكان البحري»

اختتم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية فعاليات مهرجان خورفكان البحري في نسخته الثانية، الذي أُقيم على مدار 10 أيام متواصلة، وشهد إقبالاً من الزوار تجاوز الـ 70 ألف زائر، وقام خالد جاسم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية بتكريم شركاء النجاح من الجهات الحكومية والخاصة، الراعية والداعمة والمشاركة في المهرجان، وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة وإسهاماتهم في دعم فعاليات المهرجان.

حضر حفل التكريم، الدكتور عبدالله سليمان الكابوري مدير دائرة شؤون الضواحي بالشارقة، وأحمد عيسى الحوسني مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، والمهندس عبدالرحمن النقبي مدير بلدية خورفكان، والمهندس علي النقبي عضو المجلس البلدي لمدينة خورفكان وعدد كبير من الشخصيات والمسؤولين ورؤساء الوفود الخليجية المشاركة.