كارلسن يتراجع عن انسحابه من بطولة الشطرنج رغم أزمة "بنطلون الجينز"

أكد النرويجي ماجنوس كارلسن حامل لقب بطولة العالم في الشطرنج السريع أنه سيشارك في البطولة، ليتراجع عن قرار انسحابه المبدئي بسبب ارتدائه بنطلون جينز.

وأعلن كارلسن /34 عاما/ انسحابه بعد قرار الاتحاد الدولي للشطرنج بتوقيع عقوبة ضده لانتهاك قواعد الزي في البطولة بارتداء الجينز يوم الجمعة.

ولكن كارلسن أكد عبر تطبيق (تيك تيك تيك) للشطرنج إنه سيعود مجددا للمشاركة في البطولة.

وقال كارلسن "سألعب يوما واحدا آخر على الأقل هنا في نيويورك، وإذا قدمت أداء جيدا، سيكون بإمكاني الاستمرار ليوم آخر".

وكتب البطل النرويجي بعد ذلك على منصة إكس "بالتأكيد سألعب مرتديا الجينز".

وعلق الاتحاد الدولي للشطرنج في بيان عبر حسابه على منصة "إكس" على القرار وأعرب فيه عن سعادته لأن كارلسن سيدافع عن لقبه.

وأشار البيان "يتطلع الاتحاد الدولي للشطرنج إلى مواصلة التعاون مع كارلسن ومجتمع الشطرنج العالمي لتحسين ظروف وأجواء مسابقات الاتحاد الدولي، وضمان أفضل تجربة ممكنة للاعبين والجماهير على حد سواء."

وعاقب الاتحاد الدولي للشطرنج يوم الجمعة، كارلسن بغرامة قدرها 200 دولار، وأعطاه إنذارا نهائيا لتغيير زيه على الفور، ولكن البطل النرويجي رفض وتم استبعاده لاحقًا من الجولة التاسعة.

وبعدها رفض كارلسن الاستمرار في الجولات المتبقية من البطولة.