نمور وسجاتي أفضل الرياضيين في الجزائر لعام 2024

توج المتسابق جمال سجاتي، ولاعبة الجمباز كايليا نمور، بجائزة أفضل رياضي ورياضية في الجزائر لعام 2024، في استفتاء وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وحسمت نمور، التي أهدت الجزائر والأفارقة والعرب، ميدالية ذهبية تاريخية في أولمبياد باريس 2024، جائزة أفضل رياضية بعد تقدمها بفارق خمس نقاط فقط عن الملاكمة إيمان خليف، بطلة الأولمبياد نفسه. فيما عاد المركز الثالث للاعبة الكاياك كارول بوزيدي.

وحصلت نمور، التي احتفظت بالجائزة للعام الثاني على التوالي، على 117 نقطة في الاستفتاء الذي شاركت فيه 30 وسيلة إعلامية، مقابل 112 نقطة لخليف، و45 نقطة لبوزيدي.

وذكر اسم نمور، 13 مرة في المركز الأول، و13 مرة في المركز الثاني، فيما اختيرت ايمان خليف 14 مرة في المركز الأول، و8 مرات في المركز الثاني.

بينما حلت كارول بوزيدي، 15 مرة في المركز الثالث. بالمقابل، لم يكن تتويج سجاتي، الحاصل على برونزبة سباق 800 متر في أولمبياد باريس 2024، مفاجئا،حيث تحصل على 145 نقطة، متقدما بفارق كبير على ياسر طاهر تريكي، بطل الوثب الثلاثي الذي جمع 60 نقطة، والجداف سيد علي بودينة (56 نقطة).

وجاء سجاتي في المركز الأول 25 مرة، فيما جاء تريكي 12 مرة في المركز الثاني وأربع مرات في المركز الثالث، فيما ظهر اسم بودينة ثماني مرات في المركز الثاني وثماني مرات أيضا في المركز الثالث.

والجائزة هي الأولى من نوعها لسجاتي، الذي خلف في السجل زميله سليمان مولى.

وذهبت جائزتا أفضل رياضية ورياضي لذوي الهمم إلى البطلين البارالمبيين في باريس، نسيمة صايفي، واسكندر جميل عثماني. واحتفظت صايفي بالجائزة بعدما حصدت 114 نقطة متقدمة على صغيرة جلال (41 نقطة)، واللاعبة صادي بوستار بيليندة (22 نقطة). بينما خلف عثماني، في السجل بطل الألعاب البارالمبية في اختصاص الكيك ابراهيم قندوز، عقب حصوله على 240 نقطة، مقابل 19 نقطة لقندوز، و18 نقطة لبوعامر. واختير الملاكم مصطفى عبدو، أفضل رياضي عند فئة الأمال.