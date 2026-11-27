دعا أليستير كوك، أسطورة الكريكيت الإنجليزي والقائد السابق لمنتخب إنجلترا، المجلس الدولي للكريكيت إلى تعزيز استدامة المباريات الاختبارية التقليدية، من خلال تخصيص جزء من العائدات المالية المتنامية للبطولات التجارية، وتكثيف الجهود التسويقية والترويجية لاستقطاب الجماهير، محذراً من أن التوسع في البطولات ذات الطابع التجاري والترفيهي، على حساب المنافسات الدولية، قد يفقد اللعبة جانباً مهماً من قيمتها التنافسية.

وأكد كوك، خلال لقاء حواري استضافته مدرسة كوين إليزابيث بمدينة دبي الرياضية، بحضور «البيان»، أن رياضة الكريكيت تشهد تحولات اقتصادية كبيرة، مدفوعة بتنامي الاستثمارات والعائدات المالية للبطولات التجارية، خصوصاً بطولات «T20»، مشيراً إلى أن حجم الأموال التي تستقطبها اللعبة حالياً بلغ مستويات مختلفة تماماً عما كانت عليه خلال سنوات احترافه.

وأوضح أليستير كوك، أن هذا النمو المالي يمثل تطوراً إيجابياً للرياضة، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق التوازن بين مختلف صيغ اللعبة، والحفاظ على مكانة المنافسات الدولية، بما يضمن استدامتها وعدم تراجع أهميتها أمام التوسع المتسارع في البطولات التجارية.

توازن الصيغ الرياضية

وأشار كوك إلى أن رياضة الكريكيت تمتلك القدرة على استيعاب صيغها الثلاث، التي تشمل المباريات الاختبارية التقليدية، ومباريات اليوم الواحد، وبطولات «T20»، مؤكداً أن نجاح إحدى هذه الصيغ لا ينبغي أن يأتي على حساب الأخرى.

ولفت إلى أن المباريات الاختبارية تحتاج إلى دعم إضافي، في ظل تفاوت الإقبال الجماهيري بينها وبين البطولات الأقصر زمناً، مستشهداً بمباريات اختبارية دولية شهدت حضوراً جماهيرياً محدوداً، في الوقت الذي تستطيع فيه مباريات «T20» استقطاب أعداد كبيرة من الجماهير وملء المدرجات.

وأضاف أن استمرار افتراض قدرة المباريات الاختبارية على استقطاب الجماهير دون جهود تسويقية وترويجية كافية يمثل تحدياً يستوجب تحركاً من المجلس الدولي للكريكيت، والعمل على تعزيز حضور هذه المنافسات وجاذبيتها لدى الجمهور.

إعادة توظيف العائدات

واقترح كوك دراسة آلية أشبه بفرض رسوم على البطولات التجارية للكريكيت، وتوجيه جزء من عائداتها المالية لدعم المباريات الاختبارية، بما يسهم في الاستفادة من النمو الاقتصادي الذي تشهده الرياضة لحماية مختلف صيغها وضمان استمراريتها.

وأوضح أن الأموال التي تحققها البطولات التجارية يمكن أن تؤدي دوراً مهماً في دعم الكريكيت التقليدي، مشدداً على ضرورة استثمار النجاحات المالية للعبة في تعزيز منظومتها التنافسية، بدلاً من السماح بتراجع أهمية المنافسات الدولية.

وحذر من أن فقدان المباريات الاختبارية مكانتها، أو تراجع أهمية الكريكيت الدولي، قد يقود إلى مزيد من التوسع في البطولات التجارية، مقابل انخفاض عدد المنافسات التي تحمل قيمة رياضية حقيقية لدى اللاعبين والجماهير.

القيمة الحقيقية للمنافسات

وأكد كوك أن كثافة البطولات والمباريات التي يشهدها العالم في مختلف الرياضات لا تعني بالضرورة ارتفاع قيمتها التنافسية، مشيراً إلى أن أكثر اللحظات الرياضية جاذبية للجماهير هي تلك التي ترتبط برهانات مرتفعة ونتائج حاسمة، كما يحدث في بطولات كأس العالم والأدوار الإقصائية.

وتكتسب دعوة كوك أهمية خاصة في ضوء مسيرته الرياضية الحافلة بالإنجازات، إذ خاض 161 مباراة اختبارية دولية، وحقق رقماً قياسياً بالمشاركة في 159 مباراة اختبارية متتالية، وقاد منتخب إنجلترا للفوز في سلسلتين من منافسات «آشز»، فضلاً عن تحقيق انتصار تاريخي في سلسلة المباريات الاختبارية في الهند، وحصوله عام 2019 على لقب فارس تقديراً لإسهاماته في رياضة الكريكيت.

وجاءت تصريحاته خلال زيارته إلى دبي للمشاركة في إطلاق سلسلة اللقاءات الحوارية لمدارس كوين إليزابيث العالمية، التي تستهدف استضافة شخصيات عالمية ملهمة، ونقل خبراتها وتجاربها إلى الأجيال الجديدة.