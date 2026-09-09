أحمد جوهر: 7 بطولات محلية في بناء الأجسام تعزز روح التنافس على المنصات

أكد أحمد جوهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ورئيس لجنتي المسابقات والمنتخبات، أن هناك ما يقارب 7 بطولات محلية في بناء الأجسام، يقبل عليها العديد من الشباب المواطنين والمقيمين، وجميعها تمثل محطة مهمة ضمن أجندة الاتحاد، وتسهم في دعم مسيرة تطوير رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية في الدولة. وليس هذا فحسب، إذ تكتسب البطولات المحلية أهمية استثنائية باعتبارها محطة رئيسة لاختيار اللاعبين.

مضيفا: «يتحتم على كل لاعب متمكن في رياضة بناء الأجسام، أن يضع نصب عينيه قبل خوضه لأي مسابقة أو بطولة، الحرص التام على تحقيق الهدف الأسمى والمتمثل، في إعلاء اسم دولة الإمارات العربية المتحدة في شتى المحافل، سواء المحلية والإقليمية وحتى الدولية، بمعنى تعزيز حضور الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية».

أوضح أحمد جوهر: «أن البطولات المحلية لها دورها الرائد أيضاً في توفير الفرص الحقيقية لإبراز المستويات الفنية، واكتشاف المواهب، وباعتبارها منصات لتعزيز روح التنافس، واختيار العناصر المميزة للمنتخبات الوطنية».

كما أن سعي الاتحاد لتنظيم أقوى البطولات التي يسهم فعلياً في خدمة رياضة بناء الأجسام، وتلبية تطلعات شريحة واسعة من ممارسيها، ما يسهم في تحقيق الاستدامة الرياضية، خاصة للاعبي المنتخب الوطني إلى جانب حكام هذه الرياضة من الإمارات.

كما أشار أحمد جوهر، إلى أن الأندية المخصصة للتدريب لبناء الأجسام في دولة الإمارات، هي من أفضل الأندية على النطاق العالمي، مشيداً في الوقت ذاته بالمستوى الذي تشهده رياضة بناء الأجسام الإماراتية من تطور ونقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة. مُنوهاً إلى أهمية نشر ثقافة ممارسة الرياضة عموماً واللياقة البدنية على وجه الخصوص باعتبارها الأساس لكل رياضة يتم ممارستها.

ووجه أحمد جوهر، شكره وتقديره للشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، على الجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والذي كان له بالغ الأثر في إنجاح شتى البطولات، لا سيما أن طموحات رياضة بناء الأجسام في الدولة عالمية بعد تحقيق العديد من الإنجازات على الصعيدين القاري والدولي.