ماجد يوسف.. إطفائي قادته الرياضة إلى منصات التتويج

جسّد ماجد يوسف العلي، قائد فريق الدفاع المدني للياقة البدنية والتحدي بدبي، نموذجاً وطنياً يجمع بين الجاهزية الميدانية واللياقة العالية، مؤكداً أن عمله كإطفائي يكمن وراء السبب الرئيسي لجاهزيته البدنية العالية، لذلك كانت الرياضة دائماً تُشكل جزءاً من حياته اليومية.

وأوضح ماجد العلي أن شغفه بالرياضة رافقه منذ سنوات الطفولة، حين كان يمارس أنواعاً مختلفة من الأنشطة، إلا أن هذا الشغف لم يبقَ مجرد هواية بل تحول مع الوقت إلى جزء لا يتجزأ من مسيرته المهنية، خاصة مع طبيعة عمله كرجل إطفاء يتطلب جاهزية بدنية استثنائية وقدرة عالية على مواجهة أصعب الظروف.

وبيّن أن رجال الإطفاء يواجهون مواقف تتطلب صعود أكثر من 50 طابقاً خلال بعض الحوادث، حاملين معدات يصل وزنها إلى 25 كيلوغراماً، الأمر الذي يجعل من الحفاظ على اللياقة البدنية أولوية لا يمكن التهاون بها.

وأضاف العلي: اللياقة ليست مجرد اختيار بالنسبة لنا، بل هي ضرورة تمكننا من التفوق في الميدان كما في ميادين المنافسة الرياضية.

وأشار إلى أن القيادة في الدفاع المدني تولي اهتماماً بالغاً بهذا الجانب، من خلال تنظيم بطولات ومسابقات رياضية دورية تسهم في صقل مهارات الأفراد وتحفزهم على الارتقاء بمستواهم البدني باستمرار.

ولفت قائد فريق الدفاع المدني للياقة البدنية والتحدي بدبي، إلى أن عام 2021 شكّل محطة فارقة في مسيرة الفريق الرياضي للدفاع المدني، حيث أطلقت القيادة بتوجيه من الفريق راشد المطروشي القائد العام للقيادة العامة للدفاع المدني بدبي، مبادرة تأسيس فريق رياضي متكامل يضم نخبة من الكفاءات المتميزة في مجالات اللياقة البدنية، وجاءت هذه الخطوة لتكون منصة لتمثيل جهاز الدفاع المدني في البطولات المتخصصة والتحديات ذات المستوى العالي، وعلى رأسها منافسات الكروس فيت وألعاب دبي، المعروفة سابقاً بدورة الألعاب الحكومية، ما أسهم في ترسيخ حضور الدفاع المدني كقوة رياضية تنافسية تعكس جاهزيته الميدانية.

وأوضح العلي، أن تشكيل هذا الفريق الرياضي عكس توجهاً مؤسسياً جاداً في الاستثمار بالكفاءات والارتقاء بمستوى الجاهزية البدنية والمهنية للأفراد، مشيراً إلى أن الدعم الذي حظي به الفريق تجاوز حدود القرار ليشمل توفير الإمكانيات والموارد اللازمة لتأهيل فريق قادر على تحقيق الإنجازات.

وقد تُوّجت هذه الجهود بفوز الفريق بلقب دورة الألعاب الحكومية «تحدي دبي» مرتين على التوالي، إلى جانب تحقيق نتائج مشرفة في العديد من البطولات الفردية والجماعية.

كما عبّر ماجد العلي، عن فخره بثقة الفريق راشد المطروشي القائد العام للقيادة العامة للدفاع المدني بدبي، الذي أشرف على تأسيس الفريق، وأسند إلى قيادته، مشيراً إلى أن خطة العمل بدأت باعتماد اختبارات دقيقة بالتعاون مع أصحاب الخبرة الرياضية في الدفاع المدني، لاختيار أفضل العناصر القادرة على تمثيل الفريق بمستوى يليق بالمؤسسة، وأكد أن الفريق الرياضي يخضع لتقييم دوري يضمن بقاء عناصره في أعلى مستويات الجاهزية.

وفي رسالة حملت ملامح التجربة وقيمة الالتزام، وجّه ماجد العلي، حديثه إلى الشباب الإماراتي، مؤكداً أن الحفاظ على اللياقة البدنية ليس ترفاً، بل ركيزة من ركائز التطوير الذاتي والجاهزية في كل مجال، وقال «العناية بصحتك جزء من مسؤوليتك تجاه نفسك وطموحك، لا تنتظر الظروف، اصنع طريقك، حدّد هدفك، وامضِ نحوه بثبات.. بالالتزام والإصرار، يصبح المستحيل ممكناً».