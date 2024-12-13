600 لاعب ولاعبة في بطولة آسيا للهواة للشطرنج

تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تنطلق بعد غدٍ بطولة آسيا الفردية للشطرنج للرجال والسيدات لفئة الهواة بمشاركة 600 لاعب ولاعبة يمثلون 33 دولة. وتتضمن 8 بطولات بواقع 4 للكلاسيك، و2 لكل من الشطرنج السريع والخاطف.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، أمس، بأبوظبي، بحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وهشام الطاهر، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للنادي، ومهدي عبدالرحيم المدير التنفيذي للاتحاد.

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، أن البطولة فرصة مميزة لتعزيز مكانة الشطرنج كأداة للارتقاء بالتفكير الإبداعي، وبناء جسور التواصل بين مختلف الثقافات الآسيوية في أجواء تنافسية مليئة بالشغف والطموح.

وأثنى على الجهود المبذولة من وزارة الرياضة، ومجلس أبوظبي الرياضي، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وكافة الشركاء في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في التطور الرياضي.

من جهته، قال عارف العواني، إن البطولة تبرز أهمية الشطرنج في بناء جسور التواصل بين الثقافات المختلفة، بما يتماشى مع نهج الإمارات في تعزيز الحوار، والتسامح، والتعايش.