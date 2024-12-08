زيادة قياسية.. إيرادات اللجنة الأولمبية الدولية ترتفع إلى 7.6 مليار دولار

ارتفعت إيرادات اللجنة الأولمبية الدولية في الفترة الممتدة من 2021 إلى 2024 إلى 6ر7 مليار دولار، مع توقعات بزيادتها إلى 5ر13 مليار دولار بحلول عام 2032.

وجاء في بيان للقمة الأولمبية الـ13 الذي انعقد بمدينة لوزان السويسرية بدعوة من اللجنة الأولمبية الدولية وشارك فيه الممثلون الرئيسيون للحركة الأولمبية، أن إيرادات اللجنة خلال نفس الفترة المرجعية ارتفعت 12% مقارنة بالفترة الأولمبية السابقة (2016 / 2020)، و45% منذ عام 2013.

وكشف البيان الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة منه، أن اللجنة الأولمبية الدولية بصدد توزيع 7ر6 مليار دولار، بما يعادل 7ر4 مليون دولار على الحركة الرياضية كل يوم.

وأبرز أن المؤشرات المالية لفترة 2025 / 2028، تؤكد على استمرار نمو العائدات، حيث أن 3ر7 مليار دولار جرى تأمينها حتى الآن، وأيضا بفضل الاتفاقيات القادمة الخاصة بحقوق الميديا التي سيتم إبرامها في بعض المناطق، وزيادة الاهتمام بالبرامج الأولمبية، والإيرادات المحتملة التي يمكن تحصيلها عن طريق الروزنامة الأولمبية والألعاب الأولمبية للرياضات الالكترونية.

كما كشف ذات المصدر أن اتفاقيات بقيمة 2ر6 مليار دولار تم إبرامها حتى الآن للفترة الأولمبية 2029 / 2032، مما يرفع الإيرادات المؤمنة من جانب اللجنة الأولمبية الدولية إلى 5ر13 مليار دولار.