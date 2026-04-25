إصابة في الركبة تسبب في وفاة متسابق دراجات



​أعلن فريق "إن.يو كولومبيا" للدراجات ​وفاة متسابقه كريستيان كاميلو مونوز متأثرا بمضاعفات طبية عقب حادث تعرض له خلال سباق «تور دو جورا» في فرنسا الأسبوع الماضي.



وكان المتسابق ⁠الكولومبي (30 عاما) قد تلقى العلاج في مركز طبي لإصابته في الركبة بعد تعرضه لحادث تصادم يوم السبت الماضي قبل أن يسافر مع فريقه إلى إسبانيا. ودخل لاحقا إلى المستشفى بسبب ما وصفها الفريق بأنها عدوى «يصعب علاجها».



وقال الفريق في بيان "تدهورت حالته في الساعات القليلة الماضية ورغم كل جهود الفريق الطبي، ​توفي كريستيان الجمعة، ​وأضاف أنه سينسحب من ⁠سباق بويلتا أستورياس في إسبانيا.



وأعرب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات ديفيد ​لابارتين ⁠عن ⁠تعازيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وكتب لابارتين على منصة إكس للتواصل الاجتماعي «مجتمع رياضة الدراجات ⁠حزين على فقدانه. أقدم خالص التعازي لأسرته وأصدقائه وزملائه في الفريق».



تسابق مونوز لصالح فريق الإمارات في الفترة من 2019 حتى 2021 وانضم إلى "إن.يو كولومبيا كونتيننتال" في 2024.



وفاز في المواسم ​السابقة بمراحل في سباق كلاسيكا دي أنابويما وسباق بويلتا أبوياكا وحصل على لقب الترتيب الجبلي في سباق ​كلاسيكو آر.سي.إن.