بطلات رياضيات لـ«البيان»: مبادرة «فخورين بالإمارات» تجسد روح الاتحاد وحب الوطن

تفاعلت بطلات الرياضة الإماراتية مع حملة «فخورين بالإمارات»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكدات لـ«البيان» أن الحملة تعكس عمق العلاقة بين القيادة الرشيدة والشعب من مواطنين ومقيمين على أرض الدولة، وليس هذا فحسب، إذ تجسد روح الاتحاد وحب الوطن التي برزت خلال المرحلة الأخيرة. كما يمثل رفع العلم رسالة رمزية قوية تعكس الاعتزاز بالدولة وقيادتها وإنجازاتها ووحدتها التي ازدادت خلال الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي تصدت لها الإمارات بكل قوة وحزم. وأشدن بالقيادة الرشيدة والقوات المسلحة الباسلة، ومكامن القوة التي تجلت في قدرة مؤسسات الدولة على إدارة الأزمة بكفاءة عالية، وضمان استدامة الأمن والاستقرار في المجتمع.



وقالت الفارسة سهام الشحي: خرجت دولة الإمارات من الاعتداءات الإرهابية الغاشمة أكثر قوة واتحاداً وصلابة، في صورة تعكس وحدة المجتمع وتماسكه، وترسخ معاني الانتماء للوطن والالتفاف حول القيادة الرشيدة، حيث ينطلق ذلك من مجتمع واعٍ، ويترجم روح الاتحاد في أسمى معانيه، كما تجسد حملة «فخورين بالإمارات» عمق التلاحم الوطني الذي تتميز به دولة الإمارات، وتجسد نموذجاً استثنائياً في اجتماع الكلمة ووحدة الصف خلف القيادة الرشيدة.



فيما أشارت فاطمة الكعبي، بطلة رفع أثقال ورماية، إلى أن موقف المجتمع الإماراتي خلال الفترة الماضية يعكس منظومة قيم راسخة وأصيلة تقوم على الولاء والانتماء والمسؤولية المشتركة، ويشكل هذا التلاحم الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية في دولة الإمارات واستدامة الإنجازات. وشددت الكعبي على أن دولة الإمارات، بقيادتها الرشيدة وشعبها الأصيل، ماضية بثبات وبقوة نحو المستقبل، مستندة إلى وحدة راسخة وإرادة لا تعرف المستحيل.



وأوضحت عايدة علي سعيد، مدربة ريشة الطائرة لأصحاب الهمم، أن حملة «فخورين بالإمارات» تجسّد ما تتمتع به دولة الإمارات من تلاحم وطني راسخ، مؤكدة أن علم دولة الإمارات سيظل رمزاً لانتماء الشعب من مواطنين ومقيمين على أرض الدولة. كما أن علم دولة الإمارات هو قصة وطن، وتاريخ قيادة استثنائية. وأضافت: «إن رفع العلم على البيوت والمؤسسات والهيئات والدوائر هو في حد ذاته تعبير صادق وجميل عن روح الفخر والاعتزاز، ورسالة وحدة أصيلة تعكس في مجملها قوة المجتمع وتماسكه، خاصة في الأوقات والظروف التي نحتاج فيها أن نؤكد أننا صف واحد لا يلين».



وقالت الدكتورة عائشة المعمري، مغامرة، وتسلقت 5 قمم عالمية: «جاء رفع العلم تلبية للمبادرة الملهمة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعد نجاح الإمارات في مواجهة التحديات التي نتجت عن الهجمات الإيرانية السافرة التي استهدفت البلاد، فتحولت إلى إنجازات في مختلف المجالات». وأضافت: «أستطيع القول إن الدول والقيادات الناجحة والاستثنائية تظهر بقوة ووضوح في الظروف الصعبة، وما مرت به دولة الإمارات من ظروف وتحديات كشف عما تتسم به قيادتنا الرشيدة من حكمة وقوة شهد لها العالم».