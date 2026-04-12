بطلات الرياضة: إلى قيادتنا الرشيدة وحماة الوطن.. ممتنون لكم يا رمز الشجاعة وفخر الإمارات

ريسة الفلاسي: الإمارات ليست وطناً فقط.. بل روحُ تسكننا



أكدت نخبة من بطلات الإمارات في عالم الرياضة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أثبتت خلال الأزمة الأخيرة والعدوان الإيراني الغاشم أنها متحدة كجسد واحد لا يتجزأ، فالشعب كله، دون استثناء، وقف صفاً واحداً مع الدولة بروح الانتماء والمسؤولية، وهو الأمر الذي أثبت أن دولة الإمارات قوية دوماً بفضل تلاحم مواطنيها ومقيميها تحت راية واحدة.. بطلات الإمارات أبدين فخرهن في الوقت ذاته، بقواتنا المسلحة الباسلة، الساهرة على حماية الوطن، وصون أمنه واستقراره.



دعم القيادة

وقالت ريسة سعيد بن عقيدة الفلاسي، بطلة الإمارات في رياضة «البوتشيا»، إن الإمارات الغالية قادرة على تجاوز الأزمات بدعم قيادتها الرشيدة واستثنائية قواتها المسلحة، وتلاحم مواطنيها والمقيمين على أرضها، تلك الأزمة الأخيرة صنعت من دولتنا الفتية قوة ووحدة وتماسكاً أكبر، كما أثبت الشعب من مواطنين ومقيمين، أن الولاء ليس فقط شعاراً يُرفع، بل موقف يُجسد ويترجم لواقع.

وأضافت بطلة الإمارات في رياضة «البوتشيا»: نحن فخورون بقيادتنا الرشيدة وبشعبنا وبجيشنا وبإنجازاتنا وبإخواننا المقيمين الذين أثبتوا أنهم معنا في السراء والضراء، وأردفت: يكفي أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أكد خلال العدوان الغاشم، أن سلامة كل من يعيش على أرض دولة الإمارات تعتبر مسؤولية وأمانة وتمثل أولوية قصوى، وقالها سموه صراحة للمصابين الأبطال: أنتم بين أهلكم وفي بلدكم.. وسلامتكم وكل من يعيش على أرض دولة الإمارات، مسؤولية وأمانة وتمثل لنا أولوية قصوى.



محطة وطنية

وواصلت ريسة الفلاسي: مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حملة «فخورين بالإمارات»، التي شكلت محطة وطنية مهمة لتعزيز قيم الولاء والانتماء، تجسد في الوقت ذاته عمق التلاحم بين القيادة والشعب، وتعكس صورة وطنية متكاملة، تقوم على الولاء والانتماء والاعتزاز بما حققته الدولة من إنجازات نوعية في مختلف المجالات، كما أن رفع العلم فوق المنازل والمباني والمؤسسات هي في حد ذاتها رسالة فخر اعتزاز برئيس دولتنا، وحكامنا الذين يسيرون بنا على نهج الآباء المؤسسين برؤية ثاقبة.

وختمت ريسة الفلاسي تصريحاتها قائلة: الإمارات ليست وطناً فقط.. بل روحٌ تسكننا، ونبضٌ يجري في عروقنا، إلى قيادتنا الرشيدة، وإلى حماة الوطن، ممتنون لكم يا رمز الشجاعة وفخر الإمارات؛ أنتم درع الوطن الحصين، وبفضل الله ثم بفضلكم، يبقى الوطن آمناً مطمئناً. مجتمعنا متماسك... وكلنا معكم.



فخر واعتزاز

بدورها، قالت البطلة الإماراتية البارالمبية مريم أحمد الزيودي: أستطيع القول وبكل فخر واعتزاز بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد وباقتدار مثالاً استثنائيا للوحدة والتلاحم، حيث استطاعت بفضل دعم وتوجيهات وحرص القيادة الحكيمة والشعب المخلص على تجاوز الأزمة الأخيرة بروح واحدة، وليس هذا فحسب، وإنما متكاتفين جميعاً، مواطنين ومقيمين، عسكريين ومدنيين، متحدين تحت راية واحدة، للتعبير الحي عن الانتماء الحقيقي للوطن الغالي.

وأضافت البطلة الإماراتية البارالمبية: كما أبدي فخري بقواتنا المسلحة، والمستعدة دائماً للدفاع عن أرض الإمارات، هذه القوات الاستثنائية التي تمثل رمز القوة الشجاعة والفداء والانتماء الحقيقي، وهي الضمانة لكل نجاح يحققه الوطن.



وفاء وانتماء

فيما أوضحت الفارسة الإماراتية فاطمة السليماني، أنه خلال العدوان الإيراني الغاشم والأزمة الأخيرة، تجسدت في دولة الإمارات العربية المتحدة أسمى وأعمق الـقيم كالوفاء والانتماء وحب الوطن، وجميعها أكدت الحقيقة الراسخة بأن قوة الإمارات تكمن في تلاحم شعبها وتكاتف أبنائها من مواطنين ومقيمين مع القيادة الرشيدة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وعزاً.

وأضافت الفارسة الإماراتية فاطمة السليماني: ستظل دولة الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى به في التماسك المجتمعي، حيث تتكامل جهود المواطنين والمقيمين، لبناء مستقبل أكثر تنمية وازدهاراً، حفظ الله تعالى دولة الإمارات، قيادة وشعباً، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار، وجعل رايتها دائماً خفاقة بالعز والمجد.