ليبرون جيمس يقتحم «المربع الذهبي» للتمريرات الحاسمة بدوري السلة الأمريكي

أصبح ليبرون ​جيمس نجم لوس انجليس ليكرز رابع لاعب ‌في ​تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يصل إلى 12000 تمريرة حاسمة في مسيرته، وذلك بعد التمريرة الحاسمة الثانية التي قدمها في الربع الأول، خلال فوز فريقه على ضيفه فينكس ⁠صنز الليلة الماضية.

وجاءت التمريرة رقم 12000 عندما استحوذ جيمس على كرة مرتدة في الجانب الدفاعي، ثم أرسل تمريرة طويلة إلى ‌الطرف الآخر من الملعب، ليلتقط دياندري أيتون الكرة ويضعها في السلة مع تبقي سبع دقائق ‌و49 ثانية على نهاية الربع الأول.

ويحمل جون ‌ستوكتون نجم يوتا جاز السابق الرقم ‌القياسي في عدد التمريرات الحاسمة ‌في الدوري، برصيد 15806 تمريرات في مسيرته، ويأتي كريس بول ​الذي اعتزل ‌مؤخرا، في ​المركز الثاني وله 12552 تمريرة ⁠حاسمة، متقدما على جيسون كيد الذي قدم 12091 تمريرة حاسمة يحتل بها المركز الثالث.

ومن المؤكد ​أن ⁠جيمس (41 عاما)، ⁠سيتمكن من تجاوز كيد إذا عاد للعب في الموسم المقبل. أما فرص لحاقه بكريس بول ⁠فستعتمد على حالته البدنية وعدد المباريات التي سيلعبها.

ودخل جيمس مباراة الليلة الماضية بمعدل 7.1 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة هذا الموسم. فيما يبلغ معدله على مدار مسيرته بالكامل 7.4 ‌تمريرة حاسمة في المباراة.

وأنهى جيمس، الذي شارك 22 مرة في ​مباراة كل النجوم، اللقاء بتقديم 12 تمريرة حاسمة لزملائه، ليرفع رصيده إلى 12010 تمريرات حاسمة. كما أضاف 28 نقطة، ليقود ليكرز للفوز ​101-73 على صنز.