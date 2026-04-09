جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة.. واجهة مشرّفة لتكريم البطلات وصاحبات الإنجازات

تشغل رياضة المرأة الإماراتية جانباً مهماً في الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، سعياً لتعزيز مشاركتها في البطولات المحلية والدولية، وحضورها في مواقع اتخاذ القرار الرياضي. وتجسد «جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة» منذ انطلاقتها رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في تعزيز مكانة المرأة الرياضية الإماراتية والعربية في مختلف المحافل والمنافسات الإقليمية والعالمية، ولتصبح الجائزة واجهة مشرّفة لتكريم البطلات وصاحبات الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية، وذلك بمتابعة واهتمام الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات.



وقد حققت الجائزة في دورتها الأخيرة إنجازات بارزة، تؤكد على الدعم المتواصل والتوجيهات الحكيمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، والتي شكّلت الأساس في تطوير الرياضة النسائية على المستويين المحلي والعربي، وليس هذا فحسب، إذ يتماشى هذا النهج مع استراتيجية الدولة في تمكين المرأة وتوفير البيئة التي تضمن استدامة نجاحاتها، وحرص الإمارات أيضاً على ترسيخ ثقافة الرياضة النسائية ونشرها والعمل على تطويرها والارتقاء بها، وتعزيز التنافسية، خاصة بعد تحقيق بنات الإمارات العديد من الإنجازات الكبيرة، إقليمياً ودولياً.



أهداف

تهدف ««جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة»» إلى تمكين المرأة في القطاع الرياضي، وتسليط الضوء على إنجازاتها على مدى عام كامل، كما تسعى لتعزيز التنافسية والتميز في الرياضة النسائية، وخلق بيئة داعمة ومحفزة تمكّن المرأة الرياضية من الارتقاء بأدائها إلى مستويات متقدمة. كما تمثل الجائزة امتداداً لتوجهات تمكين المرأة وإبراز إنجازاتها في مختلف القطاعات، لا سيما المجال الرياضي.



احتفاء

تحتفي «جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة» بالمبدعات الرياضيات وصاحبات الإنجازات الاستثنائية اللاتي لا يرضين إلا بالوصول للمراكز الأولى. كما تحفز الجائزة نخبة الرياضيات على الوصول وباقتدار إلى منصات التتويج. كما احتفت الجائزة على مر أعوامها بالمرأة الإماراتية التي حققت إنجازات فارقة في المحافل الرياضية المحلية والإقليمية والدولية، بجانب جدارتها في شغل المناصب الإدارية في الاتحادات والأندية الرياضية، الأمر الذي يؤكد بروز جيل جديد من النساء اللائي تمكن من إعادة تشكيل المشهد الرياضي، وتحقيق ريادة.



نجاح

تحقق «جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة» نجاحاً متواصلاً، وتطوراً دائماً، خاصة من ناحية استقطاب الفئات المختلفة، وهي تترجم أيضاً جدارة المرأة الرياضية في اعتلاء منصات التتويج في ميادين التنافس، وحافزاً لها لمضاعفة الجهود لمزيد من التألق في مختلف المنافسات الرياضية في المحافل المحلية والإقليمية والدولية على مدى العام، وذلك بفضل الرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والذي أوصل الجائزة للمكانة المرموقة التي تتمتع بها في أوساط الرياضة النسائية المحلية والعربية، وجهودها الدؤوبة التي أسهمت في الارتقاء برياضة المرأة.