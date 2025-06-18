إلغاء السباق المرتقب بين لايلز ولاعب كرة القدم الأمريكية هيل

ألغى نوا لايلز البطل الأولمبي لسباق 100 متر السباق المرتقب ضد تيريك هيل لاعب ميامي دولفنز المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية، وذلك لأسباب قال إنها شخصية وعدم وجود رعاة. وتحدى هيل لايلز في سباق 50 ياردة، بعد أيام من فوزه بذهبية سباق 100 متر في باريس العام الماضي بعد منافسة هي الأشرس في تاريخ الأولمبياد.

وأوضح لايلز أن الخطط كانت تقضي بإقامة الحدث مطلع الأسبوع المقبل في ميدان تايمز سكوير في نيويورك.

وقال لايلز للصحفيين أثناء حضوره مؤتمراً للرياضة الشاطئية في مدينة كان الفرنسية: «كنا متعمقين للغاية في إقامة الحدث. في الواقع كان من المفترض أن يقام مطلع الأسبوع المقبل».

وأضاف «لسوء الحظ، كانت هناك بعض الأمور والتعقيدات والأسباب الشخصية التي حالت دون تحقيق ذلك، ولكننا كنا على أتم الاستعداد».

وتابع «كنا سنغلق ساحة تايمز سكوير في نيويورك وكل شيء، كان من المتوقع أن يكون الأمر ممتعاً للغاية».

وتباهى هيل بقدرته على التفوق على لايلز في السباق، ما أدى إلى الكثير من الحديث الجارح بينهما.

وعندما فاز لايلز بلقبه الرابع توالياً في سباق 60 متراً داخل القاعات في فبراير الماضي، مزق قميص السباق بشكل ساخر ليكشف عن رسالة مكتوبة بخط اليد جاء فيها «تيريك لا يمكنه تحقيق ذلك أبداً».

وقال هيل، وهو من بين أسرع اللاعبين في دوري كرة القدم الأمريكية، على وسائل التواصل الاجتماعي: إن السباق كان على وشك الانطلاق، وكتب «قادم إلى مدينة قريبة منك».

وقال لايلز: إن الكثير من الناس، بما في ذلك الرعاة المحتملون، اعتقدوا أن الأمر كله مجرد أحاديث.

وأضاف: «لم يصدق الكثير من الناس أن الأمر حقيقي. لقد ظنوا أن الأمر مجرد حديث على الإنترنت».