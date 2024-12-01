صراع على السيف الذهبي و5 ملايين درهم في ختام جائزة زايد الكبرى للهجن

يسدل اليوم، الستار على منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن 2024، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وينظمها اتحاد الإمارات لسباقات الهجن برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اللجنة العليا المنظمة.

وكانت الجائزة قد انطلقت الاثنين الماضي وسط مشاركة كبيرة من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، في ميدان الهجن بالوثبة بأبوظبي، حيث خصصت اللجنة المنظمة 217 شوطاً للمنافسات في فئات الحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول، منها 36 شوطاً للرموز.

وتختتم الجائزة بمنافسات الحول والزمول للجماعة تشهد الصراع على 8 رموز هي الأغلى في المنافسات على الإطلاق، وقسمت الرموز على الفترتين الصباحية والمسائية.

وتتركز الأنظار على منافسات الفترة المسائية التي تشهد أقوى أشواط الجائزة، والصراع لحصد رمز السيف، إذ تتنافس المطايا على السيف الذهبي في أهم الأشواط وهو شوط الحول المفتوح، ويحصل الفائز به على السيف الذهبي، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 5 ملايين درهم، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 2.5 مليون درهم، والثالث على 1.5 مليون درهم، والرابع على مليون درهم، والخامس 500 ألف درهم.

أما في شوط الزمول المفتوح فيحصل الفائز بالشوط على بندفية، بالإضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 1.5 مليون درهم.

وفي الحول المحليات تتنافس المطايا المشاركة على السيف الفضي وجائزته 2 مليون درهم، بينما يتوج الفائز بلقب الشوط المخصص للزمول المحليات على شداد، إضافة إلى مليون درهم.

وخصصت اللجنة المنظمة 4 رموز لفئة الإنتاج تشجيعاً للملاك على الاهتمام بهذه الفئة، وذلك خلال منافسات الفترة الصباحية، التي تشهد إقامة 14 شوطاً، حيث يقام الشوط الأول للحول المحليات الإنتاج ويحصل الفائز به على خنجر و1.5 مليون درهم، فيما يحصل الفائز بلقب الشوط المخصص للزمول المحليات الإنتاج على بندقية، إضافة إلى مليون درهم.

ويقام شوط فئة الحول المهجنات الإنتاج حيث ينال المتوج بالمركز الأول خنجراً و1.5 مليون درهم، فيما خصص الشوط الرابع للزمول المهجنات الإنتاج، والصراع على شداد الشوط، إضافة إلى مليون درهم.

كما خصصت اللجنة المنظمة للسباق جوائز مالية كبيرة لأصحاب المراكز من الثاني وحتى الخامس، تتراوح بين مليونين ونصف وحتى 100 ألف درهم في مختلف الأشواط.

وكانت منافسات الجائزة قد تواصلت أمس، ولليوم السادس على التوالي، بأشواط الحول والزمول لأبناء القبائل، لمسافة 6 كلم، في الميدان الجنوبي بالوثبة، وذلك على مدار 22 شوطاً، منها 10 أشواط في الفترة الصباحية و12 في الفترة المسائية.

وحصد شعار محمد علي حماد الشامسي أول أشواط الفترة المسائية عن طريق «النصيبة» التي قطعت مسافة الشوط في 9:17:34 دقائق، بينما أهدت «الوسمية» مالكها سالم سيف بن سويلم لقب الشوط الثاني بزمن قدره 9:08:67 دقائق مسجلة أفضل توقيت زمني في الحول والزمول.

وأهدى «سناد» شعار محمد سلطان مرخان الكتبي ناموس الشوط الثالث بعد أن قطع مسافة الشوط في 9:23:35 دقائق، بينما تألق شعار عبدالعزيز سيف في الشوط الرابع عن طريق «غند» الذي نجح في التفوق على منافسيه وأنهى الشوط في 9:20:14 دقائق.

وأسفرت بقية الأشواط الـ 12 عن فوز كل من «الشاهينية» علي جميل الوهيبي، و«رعد» خليفة عبدالله راشد الكتبي، و«بدران» حمد سهيل العامري، و«طلايع» لناصر عبدالله المسند، و«ارحبوا» لناصر عبدالله المسند، و«جهاد» لحمد سيف بن نعيف العامري، و«الغزيل» لحمد فهيد العجمي، بينما واصل شعار عبدالله المسند تألقه في الفترة المسائية وحصد «هاتريك» بعد فوز «بلشه» بلقب الشوط الأخير.

من جهة أخرى، جمع مزاد الهجن العربية الأصيلة الـ 48، الذي نظمته المجموعة العلمية المتقدمة أول من أمس، الجمعة، على هامش جائزة زايد الكبرى للهجن، مليوناً و410 آلاف درهم، حصيلة بيع 20 حاشياً «10 بكرات» بلغ سعرها مليوناً و60 ألفاً، و10 جعدان بيعت بإجمالي بلغ 350 ألفاً، وبلغت أعلى مزايدة 250 ألف درهم.

وشهد المزاد إقبالاً كبيراً من ملاك الهجن، الذين تنافسوا على شراء صغار الهجن من إنتاج المجموعة العلمية المتقدمة، خصوصاً أنها تنحدر جميعها من أرقى السلالات العربية الأصيلة، ومن أنساب معروفة وسط ملاك الهجن في الدولة والمنطقة.