نجمة التنس الأمريكي تعترف: أعاني من «متلازمة المحتال»



قالت المصنفة الرابعة عالمياً، ​كوكو جوف، إنها تعاني من «متلازمة المحتال» بعد فوزها على السويسرية ​بليندا بنتشيتش، وتأهلها للمرة الأولى إلى الدور قبل النهائي في بطولة ميامي المفتوحة للتنس. ومتلازمة المحتال هي ظاهرة نفسية يشعر فيها الأفراد ذوو الكفاءة العالية بأنهم لا يستحقون نجاحاتهم، ويعتقدون أنهم خدعوا الآخرين وأنهم «محتالون» قد ⁠يكتشف أمرهم في أي لحظة.

ويميل المصابون بها إلى عزو إنجازاتهم للحظ بدلاً من المهارة، ما يسبب لهم قلقاً مزمناً وخوفاً مستمراً من الفشل. وتصيب هذه المتلازمة ‌الرجال والنساء على حد سواء، وغالباً ما ترتبط بالمثالية المفرطة وضعف الثقة بالنفس والشك الذاتي.

وفازت اللاعبة البالغة من العمر ‌22 عاماً على بنتشيتش بنتيجة 6-3 و1-6 و6-3 أمس الثلاثاء، لتبلغ قبل النهائي بعد ست محاولات سابقة لم تتجاوز فيها الدور ‌الرابع. وبذلك أصبحت أصغر أمريكية سناً تصل إلى قبل نهائي منافسات فردي ​السيدات في ميامي ‌منذ سيرينا ​وليامز عام 2004.

وقالت جوف للصحفيين: «أعتقد أنني ⁠أعاني أحياناً من متلازمة المحتال. حتى عندما يذكرون إنجازاتي عند دخولي الملعب أو خلال الإحماء، لا أشعر بأن ​هذه الإنجازات ⁠تعبر عني ⁠فعلاً، ثم أقول لنفسي: أوه، في الواقع لديك مسيرة جيدة. لكنني لا أشعر بذلك دائماً».

وأضافت: «عندما أعمل على تحسين بعض ⁠الجوانب، وخصوصاً الإرسال، أشعر أحياناً بأنني لا أستحق المكانة التي وصلت إليها. لكن التنس لا يكذب، والكرة لا تكذب، لذا علي فقط أن أؤمن بنفسي». وأوضحت جوف الفائزة بلقبين في البطولات الأربع الكبرى أن مدربها يركز على مساعدتها في تعزيز ثقتها بنفسها، قائلة: «هناك لحظات أؤمن فيها بذلك، ولحظات ​أخرى لا أؤمن. أحاول فقط أن أزيد من إيماني بنفسي». ومن المقرر أن تواجه جوف، غداً الخميس، التشيكية كارولينا موخوفا، في قبل النهائي بعد أن خرجت منتصرة في ​جميع المواجهات الخمس السابقة بينهما.