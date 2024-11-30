«الفايضة» تحلق بناموس الثنايا الأبكار و«متعب» ببندقية الجعدان

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، منافسات اليوم الخامس من جائزة زايد الكبرى للهجن لعام 2024 التي تقام في ميدان الهجن بالوثبة بأبوظبي، وتختتم فعالياتها غداً.

وشهدت منافسات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل، التي أقيمت أمس الجمعة، بالميدان الجنوبي، لمسافة 6 كلم، تألق أكثر من شعار من شعارات ملاك الهجن على رموز الأبكار والجعدان في الفترتين الصباحية والمسائية، إذ كانت اللجنة المنظمة خصصت أشواط الفترة الصباحية للثنايا من فئة الإنتاج، وفي الفترة المسائية كان الموعد مع رموز الثنايا في أشواط المفتوح والمحليات.

وحصد شعار محمد عتيق زيتون المهيري على رمزين، ونافس على المراكز الثلاثة الأولى في بقية الأشواط، بينما نالت شعارات مانع علي حماد الشامسي وسعيد منانة غدير الكتبي وسعيد جابر عبد الهل ومحمد سلطان مرخان الكتبي وحمد جار الله البريدي وسعد حمد المري على الناموس في شوط واحد من أشواط الرموز.

وحققت «الفايضة» لمانع علي حماد الشامسي كأس الأبكار في شوط المفتوح، وجائزته 1.5 مليون درهم، بعد أن قطعت مسافة الشوط في 8:58:11 دقيقة مسجلة التوقيت الأفضل لفئة الثنايا، بينما جاءت «المدينة» لحمد نهيان سالم العامري في المركز الثاني، وثالثة حلت «غزوة» محمد عتيق زيتون المهيري.

صراع قوي

وكسب «متعب» لسعد حمد المري بندقية الجعدان في الشوط المفتوح مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 9:01:38 دقيقة، وبفارق جيد عن «والم» لسعيد جابر عبد الله الذي حل ثانياً، وفي المركز الثالث «الحصان» لمحمد عتيق زيتون المهيري.

وشهد الشوط الثالث للأبكار المحليات صراعاً شرساً على نيل الرمز الغالي والكأس، ولم يحسم إلا قبل خط النهاية مباشرة بعد منافسة ثلاثية، إذ تمكنت «سمعة» لسعيد جابر عبد الله من خطف ناموس الشوط بعدما جاءت من بعيد وبتوقيت 8:58:57 دقيقة، بفارق أجزاء من الثانية عن «قرطبة» لحمد راشد غدير الكتبي، و«الطيارة» لحميد سعيد النيادي اللتين حلتا في المركزين الثاني والثالث.

وحسم «كفو» لمحمد سلطان مطر الكتبي لقب شوط الجعدان المحليات وأهدى مالكه البندقية ومليون درهم، وسجل زمناً قدره 9:01:63 دقيقة، وجاء في المركز الثاني «الشامي» لمبارك سالم العامري، وثالثاً «مياس» لمحمد عتيق زيتون المهيري.

أما في أشواط الإنتاج في الفترة الصباحية، فحصدت «مضمونة» لسعيد منانة غدير الكتبي كأس الأبكار المحليات، بينما فاز «الرمادي» لمحمد عتيق زيتون المهيري ببندقية الجعدان المحليات، وخطفت «مذيار» بشعار المهيري كأس الأبكار المهجنات الإنتاج، وحصد «منزح» لحمد جار الله البريدي شداد الجعدان المهجنات.

وتبدأ اعتباراً من اليوم، السبت، ولمدة يومين، تحديات الكبار مع منافسات الحول والزمول، حيث خصصت اللجنة المنظمة 22 شوطاً، منها 10 أشواط في الفترة الصباحية، و12 في الفترة المسائية، ولكن لن تتنافس المطايا على رموز التي ستكون حاضرة غداً في اليوم الختامي لجائزة زايد الكبرى للهجن.