نهاية لغز الكأس المسروقة في الدوري الألماني لكرة اليد

عثر فريق فوكسه برلين، بطل الدوري الألماني لكرة اليد، على كأسه المسروقة في قبو مكاتب النادي.

وقال بوب هانينج، المدير الإداري للنادي، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الاثنين، إن الموظفين عثروا على الكأس خلف صناديق كرتونية خلال عملية جرد.

وأشار هانينج إلى أن الكأس اختفت في نوفمبر/تشرين الثاني، بعدما استخدم اللصوص مفتاحًا رئيسيًا وجهاز إرسال واستقبال لاقتحام المكان، ما دفع النادي إلى تقديم بلاغ عن سرقة الكأس.

وبعد نحو شهرين، ألقت الشرطة القبض على مشتبه بهما، لكنها لم تعثر على الكأس، مما أثار مخاوف من احتمال صهرها.

ويتحقق النادي الألماني والشرطة في الوقت الحالي مما إذا كان الجناة قد أخفوا الكأس في القبو تمهيدًا لإخراجها لاحقًا.

وكان فرانك بومان، رئيس رابطة الدوري الألماني لكرة اليد، قد وعد نادي فوكسه برلين بكأس جديدة.

ورد هانينج على هذا المقترح قائلًا: «لم يعد الأمر ضروريًا، لقد تم إلغاء الطلب».