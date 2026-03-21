«حذاء مستعار» ينقذ حاملة الرقم القياسي



ظلت ​البطلة الأولمبية كيلي هودجكينسون دون معداتها لمدة يومين ​تقريباً، بعد أن فقدت أمتعتها على متن الرحلة المتجهة إلى بولندا للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعات، واضطرت إلى استعارة أحذية تدريب قبل سباق 800 ⁠متر للسيدات.



وتأهلت البريطانية، التي فازت بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس وحطمت الرقم القياسي العالمي لسباق 800 متر داخل القاعات الشهر الماضي، بسهولة إلى النهائي في مدينة تورون ببولندا، مسجلة زمناً قدره دقيقة و58.53 ثانية السبت.



وقالت هودجكينسون (24 عاماً) للصحفيين بعد اجتيازها التصفيات الأولى بسهولة: «وصلت الأمتعة قبل خوض التصفيات».



وأضافت: «بدأت أشعر بالانزعاج. سمحت لي فتاة بولندية لطيفة جداً باستعارة حذائها ​الرياضي، لكنه سبب لي ​بثوراً. ولم يكن لدي ⁠أي معدات أو مكملات غذائية. لكن كل شيء على ما يرام الآن».

وكانت هودجكينسون ​الأسرع ⁠في التصفيات ⁠وتعد المرشحة الأبرز للفوز بالميدالية الذهبية في بطولة اضطرت للتغيب عنها ثلاث مرات. وقالت هودجكينسون: «في ⁠عام 2022، وصلت إلى هنا، لكنني لم أتمكن من المشاركة في النهاية بسبب إصابتي في عضلات الفخذ الأمامية».



وأكملت: «في عام 2024، تعرضت لإصابة في الركبة أبعدتني عن المنافسة خلال فصل الشتاء، لذلك غبت عن البطولة التي ​أقيمت في غلاسغو. وفي العام الماضي، تعرضت لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية قبل بدء البطولة مباشرة. لذلك كانت رحلة مليئة بالمشاعر».