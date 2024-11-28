«اقعيده» تحصد كأس اللقايا الأبكار.. و«شاهين» بندقية الجعدان

تواصلت، أمس، لليوم الثالث على التوالي، فعاليات جائزة زايد الكبرى للهجن 2024، بميدان الوثبة للهجن في أبوظبي، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة المنظمة.

وتقام الجائزة بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وتستمر حتى الأول من ديسمبر المقبل، على مدار 217 شوطاً. وأقيمت المنافسات في اليوم الثالث لسن اللقايا لمسافة 5 كلم في الميدان الجنوبي، عبر 34 شوطاً في الفترتين الصباحية والمسائية، تنافست خلالها المطايا على 8 رموز، بواقع 4 رموز في كل فترة.

وحلقت «اقعيده» لمحمد علي حماد الشامسي بكأس اللقايا الأبكار في الشوط الرئيس المفتوح، وأهدت مالكها جائزة الشوط المالية وقدرها 1.5 مليون درهم، إذ سجلت أفضل توقيت زمني خلال المنافسات على الإطلاق، بعدما قطعت مسافة الشوط في 7:13:06 دقيقة، متفوقة بفارق كبير عن «خيره» لمبارك بن نصره العامري التي حلت في المركز الثاني، بينما جاءت في المركز الثالث «النويعس» لأحمد علي سلطان السبوسي.

وانتزعت «الشاهينية» لفيصل طالب شريم المري كأس الأبكار في شوط المحليات، وذلك بعدما حلت في المركز الأول بتوقيت 7:19:54 دقيقة، بعد منافسة مع «لوى» لسلطان علي سالم الكتبي التي أنهت الشوط في المركز الثاني، وجاءت «فال» لعبد العزيز سويلم الكتبي في المركز الثالث.

منافسة ثلاثيةوشهد الشوط الثالث المخصص للأبكار المحليات من فئة الإنتاج منافسة ثلاثية على الصدارة لم تحسم سوى في اللحظات الأخيرة، إذ نجحت «لينه» لحمد نهيان سالم العامري في حصد الكأس بتوقيت 7:21:42 دقيقة، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 1.5 مليون درهم، وجاءت «النايفة» لحميد سعيد النيادي ثانية بتوقيت 7:21:52 دقيقة، وفي المركز الثالث «الذهبية» لمحمد عتيق زيتون المهيري بزمن 7:21:78 دقيقة.

واختتمت «سيادة» لراشد سعيد الهامي رموز الأبكار لسن اللقايا بعدما حصدت كأس المهجنات من فئة الإنتاج، مسجلة ثاني أفضل توقيت زمني وقدره 7:14:02 دقيقة، بفارق أجزاء من الثانية عن «غزلان» لمحمد القرين العامري التي حلت في المركز الثاني، وفي المركز الثالث «الشايبة» لمحمد عتيق زيتون المهيري.

أما أشواط الجعدان، فقد شهدت فوز «شاهين» لسعيد محسن السلمي ببندقية الشوط المفتوح، وجائزته المالية مليون درهم، وحلق «عجيب» لمانع علي حماد الشامسي برمز الشداد في شوط اللقايا الجعدان المحليات، بينما انتزع القعود «الدكتور» لعبد الله مظفر العامري ناموس بندقية شوط الجعدان المحليات الإنتاج، فيما نال «الطاير» لحمدان سعيد حمد الدرعي شداد ولقب شوط الجعدان المهجنات الإنتاج.

وتقام، اليوم، أشواط سن الإيذاع وعددها 34 شوطاً، بواقع 20 شوطاً في الفترة الصباحية، منها أول أربعة أشواط للرموز المتمثلة في بندقية الجعدان المفتوح وشداد الجعدان المحليات وبندقية الجعدان المحليات الإنتاج وشداد الجعدان المهجنات الإنتاج، ويحصل الفائز في كل شوط من أشواط الرموز على مليون درهم جائزة مالية، فيما يحصل الفائزون في بقية الأشواط من الخامس وحتى العشرون على 50 ألف درهم، بينما تشهد الفترة المسائية المنافسة على رموز الإيذاع الأبكار عبر 4 كؤوس في أشواط المفتوح والمحليات والمحليات الإنتاج والمهجنات الإنتاج، إضافة إلى الجائزة المالية المخصصة وقدرها 1.5 مليون درهم.