«سرابه» تحصد كأس اللقايا الأبكار لفئة الإنتاج في هجن الوثبة



شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، منافسات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، ضمن فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2026»، بميدان الوثبة للهجن في أبوظبي. وتابع معاليه أشواط الرموز لسن اللقايا من فئة الإنتاج والتي شهدت إثارة كبيرة، التي أقيمت في الميدان الجنوبي لمسافة 5 كيلومترات.

وتوجت «سرابه» المملوكة لمبارك محمد وريقة العامري بناموس وكأس اللقايا الأبكار المحليات الإنتاج في الشوط الرئيس الأول بعد أن قطعت مسافة الشوط في 7 دقائق و21 ثانية، وتهدي مالكها الجائزة المالية وقدرها مليون درهم.



وفاز القعود «القرم» المملوك لمبارك سعيد سالم الزرعي بثاني رموز اللقايا بعد أن حصد بندقية القعدان المحليات الإنتاج، حيث أنهى الشوط الثاني في زمن قدره 7 دقائق و19 ثانية.

وأقيم الشوطان الثالث والرابع للمهجنات، حيث حلقت «صنف» لمحمد سالم الفهيدة المري بكأس اللقايا الأبكار المهجنات من فئة الإنتاج، ونجحت في تقديم أداء لافت، محققة توقيتاً زمنياً قدره 7 دقائق و21 ثانية. واختتم «تواق» المملوك لسعيد حمود حميد الجديلي أشواط الرموز لمنافسات اللقايا بحصوله على شداد القعدان المهجنات الإنتاج، حيث حقق أفضل توقيت زمني في أشواط الرموز مسجلاً 7 دقائق و15 ثانية. ويختتم الجزء الأول من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، غداً الثلاثاء، بأشواط ورموز سن الإيذاع لفئة الإنتاج.



وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان قد قررت إقامة منافسات سن الحقايق واللقايا والإيذاع لفئة الإنتاج في شهر رمضان المبارك، على أن تستكمل باقي منافسات ختامي الوثبة لعام 2026 في ختام موسم سباقات الهجن في المرحلة المقبلة بمشاركة آلاف المطايا من هجن أصحاب السمو الشيوخ وهجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.