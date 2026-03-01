سلطان بن حمدان يشهد أشواط الرموز لمنافسات الحقايق بختامي الوثبة

أبوظبي – محمد صادق

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصلت، اليوم الأحد، فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة 2026، والذي يقام على سيف صاحب السمو رئيس الدولة، وينظمه اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، لفئات الحقايق واللقايا والإيذع الإنتاج، بمشاركة ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.



وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، وجمهور غفير من محبي وعشاق رياضة الهجن، منافسات اليوم الرابع الذي شهد إقامة 20 شوطاً لمسافة 4 كلم بالميدان الجنوبي بعاصمة الميادين الوثبة بالعاصمة أبوظبي.



ونجحت «منحاف» في إهداء مالكها عبدالله غصاب راعي الطيره العامري، ناموس الشوط الرئيس الأول للأبكار المفتوح، وحصدت كأس الشوط، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها مليون ونصف درهم بعد أن قطعت مسافة الشوط في زمن قدره 5:40:64 دقائق.



وحلّق «كفو» لفهد خيران بن بيشان الرزق العجمي ببندقية الحقايق الجعدان المفتوح في الشوط الرئيس الثاني مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 5:38:72 دقائق. وحصدت «النهضة» المملوكة لسعيد حمود بن حميد الجديلي ناموس الشوط الثالث من أشواط الرموز، ونالت كأس الحقايق الأبكار من فئة الإنتاج بتوقيت قدره 5:38:66 دقائق. واختتم «مروض» لخليفة محمد بالهول المهيري أشواط الرموز للحقايق في المهرجان، بعد أن توج بشداد الجعدان في فئة الإنتاج بتوقيت زمني قدره 5:41:07 دقائق.



ويشهد المهرجان، غداً الاثنين، إقامة منافسات اللقايا لفئة الإنتاج، والتي تظهر لأول مرة مبكراً في ختامي الوثبة، حيث خصصت اللجنة المنظمة 14 شوطاً، تركض خلالها المطايا لمسافة 5 كيلومترات، وتحضر الرموز في الأشواط الأربعة الأولى للقايا الأبكار والجعدان المحليات والمهجنات من فئة الإنتاج، حيث تتراوح الجوائز المالية بخلاف الرموز ما بين مليون و800 ألف درهم.